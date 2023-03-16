Владимир Писарский: Мы можем играть еще лучше

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Нападающий "Крыльев Советов" Владимир Писарский, ставший автором одного из забитых голов в матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России против ЦСКА (2:2), подвел итоги матча.

– Владимир, очень сложный матч, но ты смог забить. Какие эмоции после матча, что можно о нем сказать?

– Обидно, что не выиграли. Игра была очень сложная. Сегодня наиграли на ничью. Можем лучше, я считаю.

– В эпизоде, когда был отменен гол Гленна Бейла, очень красивый мяч, было заметно, что ты немного остановился, как будто бы уже понял, что был в офсайде. Так ли это?

– Я не на 100 процентов понимал, но предполагал, что мог находиться во вне игры. Хочу извиниться перед Бейлом.

– Сегодня выступала группа "Моя Мишель". Ты уже успел, наверняка, проникнуться песней "Зима в сердце", ставшей, можно сказать, гимном нашей команды. Добавило ли это что-то сегодня команде?

– Добавило позитивных эмоций. Все эти движения дают дополнительную мотивацию. Надо делать почаще

Фоот: сайт ФК