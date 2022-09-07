Центральный полузащитник "Локомотива" Сергей Бабкин переходит в "Крылья Советов"

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"Крылья Советов" достигли договоренности с "Локомотивом" о переходе в самарский клуб центрального полузащитника Сергея Бабкина. Игрок будет выступать в самарском клубе на правах аренды до конца сезона 2022/23, с правом выкупа. Сергей выбрал 6 игровой номер, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Сергей родился в Волгограде. Первым профессиональным клубом Бабкина был "Анжи", оттуда он перешел в "Локомотив". Некоторое время выступал за молодежную команду железнодорожников и "Локомотив-Казанку", после чего стал играть за главную команду. На счету Сергея Бабкина 20 матчей и голевая передача в составе столичного клуба.

- Сергей Бабкин неплохо заявил о себе на уровне РПЛ еще в прошлом сезоне. Это хороший полузащитник с набором неплохих футбольных качеств. У нас молодая команда, и Сергею не потребуется много времени на адаптацию, — отметил главный тренер нашей команды Игорь Осинькин.

Фото: ФК "КС"