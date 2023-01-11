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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко стал обладателем лицензии PRO-UEFA. Обучение проходило с 2020 года, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Лицензия PRO-УЕФА позволяет занимать высшие тренерские и управленческие должности в любой стране мира.

Торжественная церемония вручения дипломов прошла сегодня в Академии Российского футбольного союза.

"Всё это время я был рядом с тренерской деятельностью. Во время игровой карьеры получил категорию А и затем поступил на категорию Prо. Это мои цели, мое развитие. Позади 2,5 года интересной учебы. Хочу поблагодарить всех педагогов, всех, кто принимал участие в процессе обучения – он был организован очень профессионально, на высоком уровне. Это было прекрасное время.

Отмечу, что даже в должности спортивного директора полученные мною знания очень полезны. Мы работаем с Игорем Витальевичем Осинькиным, постоянно обсуждаем множество разных вопросов. Это прекрасный тренер, у которого есть, чему поучиться. Футбол постоянно развивается, и нужно развиваться вместе с этой замечательной игрой. Сегодня я тружусь на благо «Крыльев Советов» и хочу быть полезным нашему клубу", – сказал Сергей Корниленко.