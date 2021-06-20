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Сергей Пиняев прибыл в расположение «Крыльев Советов»

20 июня 2021 17:16
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В составе самарцев под руководством бывшего главного тренера "Чертаново" Игоря Осинькина выступают 8 экс-футболистов этой команды.

Сергей Пиняев прибыл в расположение «Крыльев Советов».

"16-летний Пиняев в прошедшем сезоне принял участие в 30 матчах Олимп ФНЛ, в которых забил 2 мяча и отдал 5 голевых передач. Ранее Сергей неоднократно ездил на стажировки в "Манчестер Юнайтед".

 17 мая футболист в своём Инстаграм попрощался с "Чертаново". В свою очередь и московский клуб пожелал удачи молодому игроку. Московичи по итогам сезона вылетели из ФНЛ, а "Крылья Советов" - напротив поднялись в Премьер-Лигу. В составе самарцев под руководством бывшего главного тренера "Чертаново" Игоря Осинькина выступают 8 экс-футболистов этой команды", - соообщает vk.com.

Теги: "Крылья Советов" Пиняев

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