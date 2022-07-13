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Сергей Корниленко: До закрытия трансферного окна планируем порадовать болельщиков

13 июля 2022 18:43
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Спортивный директор «Крыльев Советов» рассказал журналистам об атмосфере в команде перед стартом нового сезона и о трансферной кампании клуба.

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал журналистам об атмосфере в команде перед стартом нового сезона и о трансферной кампании клуба.

– Совсем скоро начнется новый сезон. Какая сейчас атмосфера в клубе?

– Атмосфера у нас самая хорошая, все уже живут стартом нового сезона. Можно сказать, что встреча с Губернатором перед началом чемпионата стала для нас традицией. Причем, они бывают и перед началом новых турниров, и по их завершении. Дмитрий Игоревич приезжает к нам на базу, мы разговариваем, делимся впечатлениями о том, как мы провели подготовку, какие планы, цели и задачи на сезон у нас стоят. Сегодняшняя встреча получилась позитивной, плодотворной. И я думаю, что все как всегда с положительными эмоциями должны ожидать начало следующего чемпионата.

– Будут ли ещё приобретения и на какие позиции?

– У нас ушло два футболиста в этом году – это ключевые позиции для нас, поэтому мы постараемся точечно и правильно заменить ушедших игроков. Также не стоит забывать, что у нас есть ещё ребята молодые, которые «дышали им в спины», поэтому мы не можем ошибаться. Сейчас рынок достаточно сложный в связи с последними событиями, с иностранцами тоже не всё так просто, потому что в любой момент могут уехать. Это тоже может быть большой проблемой. Поэтому до 8 сентября время есть, и, я надеюсь, в ближайшее время мы сможем порадовать наших болельщиков новыми футболистами.

Видео здесь.

 

Фото:   скриншот видео

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