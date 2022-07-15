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Защитник Роман Евгеньев подписал контракт с "Крыльями Советов". Соглашение футболиста с нашим клубом рассчитано на 2 года.

23-летний Евгеньев – воспитанник московского "Динамо". В составе столичного клуба он провел 86 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Роман имеет опыт выступлений за сборную России. За нашу команду он будет выступать под 24 номером.

– Роман Евгеньев – молодой, но уже довольно опытный и квалифицированный защитник. Он стабильно выступал в составе "Динамо", которое в прошлом сезоне завоевало бронзовые медали. Евгеньев обладает рядом хороших футбольных навыков, это должно помочь нашей обороне стать еще надежнее. Желаем Роме максимального прогресса и успехов в составе нашей команды, – подчеркнул главный тренер ПФК "Крылья Советов" Игорь Осинькин, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"