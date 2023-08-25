Развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Балтика»

117

27 августа на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против «Балтики». Матч 6 тура МИР РПЛ начнется в 18:30. Билеты на эту игру можно приобрести здесь.

Запуск зрителей начнется в 16:30 (за два часа до матча).

ПФК «Крылья Советов» совместно с титульным спонсором клуба – компанией Fonbet приготовили для болельщиков развлекательную программу под лозунгом «Прощаемся с летом».

Болельщиков ждет лаундж-зона на гейте 3, где каждый сможет получить прохладительные напитки за ставку в Fonbet-bar. Там же можно получить Fonbet-комбо, поучаствовать в розыгрыше мерча и билетов в ложу Fonbet.

Также на гейте 3 угостим болельщиков с атрибутикой нашего клуба флотскими макаронами по-самарски, а при покупки атрибутики в фаншопах «Крыльев Советов» можно угощение «Небалтийская золотая рыбка».

С 16:30 на гейте 3 будет работать фотозона «Морские мотивы», а также можно сфотографироваться с автобусом «Крыльев Советов». На мини-футбольной площадке все желающие могут сыграть в футбол в формате «3 на 3», а также свою работу начнут аттракционы «Футбольный дартс» и «Футбольные ворота».

В 17:30 на гейте 3 начнется выступление кавер-группы Paiducho Band. В 17:45 начнется выступление шоу-барабанщиц из коллектива «Грация». Там же все болельщики смогут найти точки с аквагримом и творческую мастерскую «Плакат в поддержку КС».

С 17:30 в музее «Крыльев Советов» (1 этаж сектора В) пройдет автограф- и фотосессия с защитником «Крыльев Советов» Гленом Бейлом.

Перед началом матча в чаше стадиона все желающие смогут поучаствовать в тематическом квизе, победители которого получат ценные призы от клуба.

Болельщикам, желающим принять участие в розыгрыше автомобиля, необходимо приобрести в фаншопах «Крыльев» атрибутику на сумму от 500 рублей и сохранить чеки. Фаншопы располагаются гейте 3, С122 и секторе VIP.

Напоминаем, что для посещения матча нужна Карта болельщика. Для удобства болельщиков в день матча в районе гейта 3 будет работать мобильный пункт МФЦ, где можно ее оформить. Билеты также можно приобрести в клубных магазинах на стадионе «Металлург», в ТЦ «Вертикаль» и на стадионе в день игры.

Также для всех болельщиков доступны парковки рядом со стадионом, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"