Я нашел ошибку
Главные новости:
Соблюдение принципов питания является залогом хорошего самочувствия и повышения качества жизни пациентов
Советы самарского врача-гатроэнтеролога о правильном питании при заболеваниях ЖКТ
В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава ГИБДД, в том числе, руководящего.
В регионе в предстоящие выходные дни пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия ГИБДД
Порядка ста футбольных матчей проходят на двух площадках города – стадионе в парке Гагарина и стадионе «Локомотив», в ходе которых принимают участие 40 команд.
Сегодня состоялось торжественная церемония открытия футбольного фестиваля SAMARA GUP
В Самарской области акция «Ночь кино» развернётся более чем на 150 площадках в 33-х муниципальных районах.
26 августа в Самарской области пройдёт ежегодная Всероссийская акция «Ночь кино»
Никита Михалков расскажет о своей творческой судьбе, об этапах развития художественного мировоззрения, о людях, сопровождающих его на этом пути.
В самарском театре драмы пройдет встреча Никиты Михалкова со зрителями
Крупнейшая поисковая экспедиция, проходящая на территории Барятинского района Калужской области, объединила более 600 активистов из 24-х регионов России.
Сотрудник СУ СКР СО принял участие в военно-исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе»
11-летнему мальчику, проникшему к месту происшествия из-за отсутствия ограждения, был причинен тяжкий вред здоровью.
В Самаре будут судить начальника строительного участка за падение складированных полимерных труб на мальчика 
Запуск зрителей начнется в 16:30 (за два часа до матча).
Развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Балтика»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.4
-0.04
EUR 102.47
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
25 августа состоится финальный концерт третьего сезона «Летних вечеров духовой музыки»
Ночь кино пройдет в Самарской области
Музей Эльдара Рязанова: лекция Кирилла Горячка «Дзига Вертов. Школа «киноков»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Балтика»

25 августа 2023 18:37
117
Запуск зрителей начнется в 16:30 (за два часа до матча).

27 августа на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против «Балтики». Матч 6 тура МИР РПЛ начнется в 18:30. Билеты на эту игру можно приобрести здесь.

Запуск зрителей начнется в 16:30 (за два часа до матча).

ПФК «Крылья Советов» совместно с титульным спонсором клуба – компанией Fonbet приготовили для болельщиков развлекательную программу под лозунгом «Прощаемся с летом».

Болельщиков ждет лаундж-зона на гейте 3, где каждый сможет получить прохладительные напитки за ставку в Fonbet-bar. Там же можно получить Fonbet-комбо, поучаствовать в розыгрыше мерча и билетов в ложу Fonbet.

Также на гейте 3 угостим болельщиков с атрибутикой нашего клуба флотскими макаронами по-самарски, а при покупки атрибутики в фаншопах «Крыльев Советов» можно угощение «Небалтийская золотая рыбка».

С 16:30 на гейте 3 будет работать фотозона «Морские мотивы», а также можно сфотографироваться с автобусом «Крыльев Советов». На мини-футбольной площадке все желающие могут сыграть в футбол в формате «3 на 3», а также свою работу начнут аттракционы «Футбольный дартс» и «Футбольные ворота».

В 17:30 на гейте 3 начнется выступление кавер-группы Paiducho Band. В 17:45 начнется выступление шоу-барабанщиц из коллектива «Грация». Там же все болельщики смогут найти точки с аквагримом и творческую мастерскую «Плакат в поддержку КС».

С 17:30 в музее «Крыльев Советов» (1 этаж сектора В) пройдет автограф- и фотосессия с защитником «Крыльев Советов» Гленом Бейлом.

Перед началом матча в чаше стадиона все желающие смогут поучаствовать в тематическом квизе, победители которого получат ценные призы от клуба.

Болельщикам, желающим принять участие в розыгрыше автомобиля, необходимо приобрести в фаншопах «Крыльев» атрибутику на сумму от 500 рублей и сохранить чеки. Фаншопы располагаются гейте 3, С122 и секторе VIP.

Напоминаем, что для посещения матча нужна Карта болельщика. Для удобства болельщиков в день матча в районе гейта 3 будет работать мобильный пункт МФЦ, где можно ее оформить. Билеты также можно приобрести в клубных магазинах на стадионе «Металлург», в ТЦ «Вертикаль» и на стадионе в день игры.

Также для всех болельщиков доступны парковки рядом со стадионом, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
УТС национальной команды пройдет с 4 по 12 сентября в Новогорске.
24 августа 2023, 15:46
Защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков попал в расширенный состав сборной России
УТС национальной команды пройдет с 4 по 12 сентября в Новогорске. Футбол в Самаре
404
27 августа на «Солидарность Самара Арене».
22 августа 2023, 15:29
Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл проведет автограф-сессию перед матчем с «Балтикой»
27 августа на «Солидарность Самара Арене». Общество
476
В следующем мачте "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают калининградскую "Балтику".
18 августа 2023, 22:42
"Крылья Советов" в Казани проиграли "Рубину" - 1:2
В следующем мачте "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают калининградскую "Балтику". Футбол в Самаре
836
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Самара претендует на проведение международного форума «Россия – спортивная держава»
25 августа 2023  14:05
Самара претендует на проведение международного форума «Россия – спортивная держава»
232
В Самаре прошел региональный слёт педагогов, наставников и советников по воспитанию
25 августа 2023  13:26
В Самаре прошел региональный слёт педагогов, наставников и советников по воспитанию
212
Студенты Самарского политеха выиграли в хакатоне
25 августа 2023  11:17
Студенты Самарского политеха выиграли в хакатоне "Креатив на Волге"
221
На конференции обозначили приоритеты развития образования.
24 августа 2023  21:29
Дмитрий Азаров принял участие в августовской конференции работников образования
583
Губернатор отметил рост производства на тольяттинском АВТОВАЗе.
23 августа 2023  16:33
Дмитрий Азаров принял участие в конференции работников АВТОВАЗа
617
Весь список