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ПФК «Крылья Советов» продолжает акцию «Добрые «Крылья»

6 сентября 2023 16:53
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Если у вас есть ребенок в возрасте от 6 до 12 лет, и он мечтает вывести футболистов на поле, то он может получить такую возможность.

ПФК «Крылья Советов» продолжает акцию «Добрые «Крылья». Благодаря этой акции с начала сезона 2023/24 более 158 болельщиков с ОВЗ получили возможность посещать домашние матчи «Крыльев Советов». Спасибо всем, кто участвовал в этой акции! Но сейчас она продолжается!

Если у вас есть ребенок в возрасте от 6 до 12 лет, и он мечтает вывести футболистов на поле, то он может получить такую возможность! Вы можете выбрать, на какой именно матч «Крыльев Советов», начиная с 10 тура МИР РПЛ против «Спартака» и до заключительного домашнего матча нашей команды в этом году против «Локомотива» по вашему выбору, ребенок выйдет с игроками на поле! Для этого вам необходимо приобрести 1 абонемент для болельщика с ограниченными возможностями здоровья. Выкупившие абонементы для болельщиков с ОВЗ дадут возможность своим детям стать частью предматчевого шоу на «Солидарность Самара Арене». Стоимость абонемента для болельщиков с ОВЗ – 2800 рублей.

Для того, чтобы сделать доброе дело, нужно прийти в клубные магазины в ТЦ «Вертикаль» или на «Металлург». Там вы можете ознакомиться со списком детей с ограниченными возможностями здоровья и приобрести кому-то из них абонемент, а также оставить именное послание на специальной открытке. После покупки вам нужно будет оставить данные своего ребенка и контактный телефон – они будут нужны для вашего участия в предматчевом шоу.

Также ваш ребенок может вывести футболистов и арбитров на матчи, если вы приобретете абонемент в зону VIP, hospitality или место в skybox. Сделать это можно на сайте онлайн или в клубных магазинах в ТЦ «Вертикаль» или стадионе «Металлург», сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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