Молодежная команда "Крыльев Советов" в гостях встречалась с "Чертаново" - 2:2

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Молодежная команда "Крыльев Советов" в гостях встречалась с "Чертаново".

Счет в игре на 18 минуте открыли хозяева поля, Захар Шматов поразил дальний угол ворот. На 40 минуте "Чертаново" убежало в контратаку, которая завершилась голом, автором которого стал Павел Попов. На 42 минуте Дмитрий Мотовичев решился на дальний удар, мяч влетел в самую девятку ворот.

Во втором тайме "Крылья" получили отличный шанс сравнять счет, на 53 минуте судья назначил пенальти за фол на Сергее Макарове. К точке подошел сам пострадавший, но переиграть вратаря ему не удалось. Спустя две минуты самарцы все-таки забили свой второй гол. На границе штрафной Никита Фадеев подхватил отскочивший мяч и обыграл четверых соперников на своем пути, оставалось лишь попасть в ворота с острого угла. В оставшееся время команды голами не отметились, результативная ничья – 2:2.

В заключительном матче сезона "Крылья Советов" на "Металлурге" примут питерский "Зенит". Игра 28 тура состоится в пятницу, 20 мая, в 19:00, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"