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Игорь Осинькин: В контрольных матчах не нужна победа «здесь и сейчас»

29 июня 2022 14:55
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Игорь Осинькин после первого контрольного матча на сборах против «Рубина»поделился мыслями о сборах.

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после первого контрольного матча на сборах против «Рубина»поделился мыслями о сборах.

– Для нас это был первый товарищеский матч. Поэтому, конечно, готовность у нас была ниже. Соперник к этому отрезку уже провел два матча. На этом этапе главное готовиться к сезону, а не побеждать «здесь и сейчас». У нас была очень большая ротация, у нас 8-9 человек молодых, они получили игровую практику, достаточно большую. Задачи этой игры мы выполнили. Нам нужно было получить нагрузку, втянуться. С этим мы справились.

– Команда вторую неделю в Казани. Насколько это непривычно? Есть ли отличия от заграничных сборов?

– Сборы в России или за границей – это не принципиально. Принципиально, что мы находимся не на спортивной базе. В это время в России не так много мест, которые могли бы отвечать достаточным условиям. Мы могли бы остаться в Самаре, на нашей базе, но там меняют поле. Это добавляло бы сложной логистики. Мы решили организовать сбор в Казани. Мы сборами и условиями довольны. Тренируемся на хорошем поле, живем в хорошей гостинице, которая в пешей доступности от поля.

– Команду покинули Зиньковский и Сарвели. Как будет меняться игра и будут ли трансферы?

– Мы надеемся, что трансферы будут. Мы пытаемся заменить наших лидеров. Не будем покупать дорогостоящих футболистов. Наша задача – найти таких игроков и в таком возрасте, когда они будут голодными до футбола, будут прогрессировать. Мы постараемся им создать достойные условия, чтобы они могли расти.

– Как обстоят дела с иностранцами в команде?

– У нас команда даже по статистическим оценкам имела меньше всех иностранцев. Мы не имеем с этим проблем. Наши иностранцы обещают, что останутся у нас.

– Многие считают, что следующий сезон будет ключевым для Пиняева. Согласны ли вы с этим?

– Кроме Пиняева у нас много футболистов, я бы хотел, чтобы у нас ко всем было ровное отношение. А Пиняев должен, как и все, голами и передачами обращать на себя внимание. У него сейчас ушел конкурент – Зиньковский. Сегодня он начинал уже в первом тайме. Все идет к тому, что Сергей сможет бороться за свое место в составе. Но гарантированных мест нет. Пусть доказывает.

– Какие у вас цели на следующий сезон? Как удержать тот уровень, который был в прошлом сезоне?

– У нас нет сверхзадачи выиграть чемпионат. Мы хотим расти, мы не хотим занимать место ниже, чем в прошлом сезоне. Мы сможем идти вперед, на верхние места турнирной таблицы. Надеюсь, что наши футболисты будут становиться сильнее, и от этого место в таблице будет улучшаться.

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

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