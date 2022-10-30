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Игорь Осинькин: соперник играл по счету, но мы должны были побеждать

30 октября 2022 19:31
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Главный тренер «Крыльев Советов» подвел итоги матча против «Пари НН».

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча 15-го тура Мир РПЛ против «Пари НН» (2:1).

– Разные таймы. Хотя, и первый тайм мы играли с преимуществом. Но играли стерильно, мало попадали в штрафную, было мало агрессии. В этом плане второй тайм совершенно другой, но характер игры не изменился. Агрессии стало больше, было больше моментов, подходов, входов в штрафную. Понятно, что и соперник играл по счету, пытаясь удержать один результат. Было большое количество штрафных, было много карточек. Это огромное количество переросло в удаление. Сначала в первое, затем во второе.

– Были ли в вашей карьере моменты, когда команда побеждала в компенсированное время?

– Конечно, даже в ФНЛ мы несколько раз выиграли, когда мы уступали по ходу встречи 0:1. Разве что первые голы мы забивали пораньше. Здесь такая ситуация, когда мы в компенсированное забили два. Со спасением, наверное, такого не было. Такого, наверное, нет.

– Учитывая, сколько «Пари НН» фолил, была ли задача собирать на них нарушения, чтобы подавать на рослых игроков?

– У нас был в наличии только один крайний защитник. Фернандо пропустил почти 3 месяца, провел всего 4-5 тренировок. У нас травмы Зотова, Горшкова. Солдатенков был вынужден играть на несвойственной позиции. У нас было достаточно высоких игроков. Мы надеялись, что со стандартов сможем что-нибудь выжимать. Моменты были, острота была. Но голов не было. Были бы штрафные, их нелегко заработать.

– Заранее знали, кто будет пенальти бить?

– У нас несколько человек, из тех, кто должен бить пенальти. У Глушенкова сводило икроножную, поэтому решили, что не он. Бейл – хороший защитник, но у него есть проклятье. Он много атакует, подключается. Это его первый гол. Дай бог, не последний.

– «Пари НН» играл очень грамотно против нашей команды, хорошо прессинговали. Какие выводы сделали в перерыве?

– Да, было много прессинга. Мы должны лучше разворачивать игру не только через защитников и вратаря, но и через центральных полузащитников. На флангах тоже не все проходило. Да, мы были под давлением, но ни разу не потеряли мяч так, что соперник мог атаку провести. Да, было давление, хорошая структура у соперника. Но мы должны были играть лучше. Были инструкции, чтобы больше попадать за спину. Мы сделали это недостаточно. Но соперник строил игру половину тайма, понимая, какой счет они защищают. В этой ситуации команде соперника было легче. Но мы не были в растерянности. Просто мы не выжали того, что можно было бы.

– Сегодня праздник – День Тренера. Команда одержала прекрасную победу. Хотелось бы, чтобы вы больше улыбались.

– Мало эмоций уже остается к концу матча. Нервное напряжение, надо много энергии, чтобы передать ее на поле ребятам. Поздравляю всех тренеров с праздником, желаю им здоровья, побед. Тренеры – это, по большей части, счастливые люди. Они работают в профессии, которое могло бы быть их любимым делом, хобби. Надеюсь, все тренеры настолько любят футбол, что получают всегда от него удовольствия. Нам всем повезло с профессией.

 

Фото:   ФК "КС"

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