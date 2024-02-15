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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги двух сборов команды в Турции

15 февраля 2024 17:59
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Вся тренировочная работа идет по плану.

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал интервью клубной пресс-службе, где подвел итоги двух сборов команды в Турции, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

– Завершились вторые сборы. Какие итоги можно подвести? Всем ли довольны?

– Невозможно быть всем довольным. Но вся тренировочная работа идет по плану. Сегодня провели ещё одну контрольную игру. Опасались ливня, игра была под угрозой срыва. Ребята продолжают восстанавливать физическую форму. Наверное, с третьего сбора мы будем максимально готовы.

– Что можете сказать о игре с «Волгарем»?

– Не надо смотреть на счёт. Игра получилась сложной, здесь не было наигрывания основного состава. Самая важная часть перед чемпионатом будет в играх на третьем сборе. Сейчас мы дали всем поиграть по 60 минут. Обошлось без травм, игра была непростая. В плане обороны «Волгарь» выглядел очень интересно, плотная игра была. Мы создали много моментов фактически только в конце матча. Хороший спарринг, симпатичная команда «Волгарь».

– Игорь Витальевич, Вы сказали: «на результат смотреть не стоит». Но «Крылья» пока не уступают на сборах. На сколько это приятно и как это сказывается на коллективе?

– Мы сегодня должны были играть с «Ахматом», но в силу разных причин пришлось менять спарринг-партнера. Все же окончательные выводы о нашей подготовке и возможностям надо делать на третьем сборе по игре с командами, которые нашего уровня. Мы, наверное, играли с командами, с которыми не должны были проигрывать. Хотя это сборы и здесь все, что угодно может быть. Опять же не надо смотреть на результаты на сборах, это всё обманчиво.

– Какие планы на следующий сбор? Над чем будете работать в первую очередь, на что обратите внимание?

– Мы набрали физическую форму. И будет максимально интенсивный темп, и в играх, где будем играть по 90 минут, и в тренировочной работе. Конечно, наигрывание состава, связей внутри команды, подготовка к официальной игре с «Ростовом». Всё это надо сделать за 11-дневный сбор.

 

Фото:   пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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