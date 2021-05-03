Футболисты «Крыльев Советов» завоевали право в следующем сезоне выступать в Российской Премьер-лиге

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Футболисты «Крыльев Советов» в 40-м туре Футбольной национальной лиги (ФНЛ) завоевали право в следующем сезоне выступать в Российской Премьер-лиге (РПЛ). 2 мая состоялось второе дерби сезона первенства ФНЛ «Крылья Советов» — «Акрон».

В этот раз хозяевами поля выступили тольяттинцы. Они и открыли счет в матче на 60-й минуте — отличился Артем Делькин. Гости сравняли счет через восемь минут — автором года стал Иван Сергеев. И уже в добавленное время лучший бомбардир ФНЛ оформив дубль, обеспечил выход самарской команде в РПЛ. Чтобы гарантировать себе первую строчку в турнирной таблице, самарцам нужно набрать два очка в оставшихся трех матчах с дублями «Спартака» и «Краснодара», а также «Балтикой». «Акрон», набрав 41 очко, остается в зоне вылета — на 17-й строчке турнирной таблицы.

В оставшихся матчах сезона соперниками «Акрона» станут астраханский клуб «Волгарь» и воронежский «Факел». Накануне минувшего дерби, на заседании Экспертной комиссии Футбольной Национальной Лиги были рассмотрены документы тольяттинского клуба в части прохождения лицензирования на сезон 2021/22 в рамках критериев ФНЛ.

Как сообщает пресс-служба клуба, по его итогам было принято решение признать соответствие «Акрона» критериям лиги и рекомендовать РФС рассмотреть вопрос о выдаче лицензии РФС 2, которая дает право сыграть в Первенстве ФНЛ в следующем сезоне, пишет Обозрение.

Фото: ФК "Крылья Советов".