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Игорь Осинькин: Трудная игра с огромным количеством единоборств

15 апреля 2024 09:16
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Игорь Осинькин: Трудная игра с огромным количеством единоборств

Пресс-конференция главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина после победного матча с «Рубином» (2:0).

– Вторая победа подряд, в чем-то похожая, много единоборств, тяжеловатое поле. Две игры, где не всё получалось в футбольном плане. Мы переориентировались на такую игру, где мы играли вторым номером. Это нам не свойственно. По инициативе – у нас самих есть вопросы. Но по тому, что мы ничего не допустили у своих ворот – это хороший матч. Ещё раз повторюсь: трудная игра с огромным количеством единоборств. От первого гола и до перерыва была битва.

– Показалось, что во втором тайме отдали инициативу «Рубину». Это намеренное действие?

– Нет, не все сыграли качественно, надежно, как надо играть. Есть моменты, которые надо корректировать внутри команды. Это не нарочно, соперник заставил своей активной игрой. Но не было по-настоящему моментов близких к голу у наших ворот.

– Видели фотографию ноги Ежова. Малоприятное зрелище.

– Действительно, грубая мужская игра. На поле была прям битва. Надеюсь, что все обойдется.

– По перебору карточек. Пропускают Витюгов и Горшков. С кем ехать в Калининград?

– К такой ситуации мы привыкли. Всегда сложно, не хватает людей. Хоть их много, но выбыли в одной и той же позиции. Мы найдем 11 людей, которые выйдут с «Балтикой».

– Эмоциональный матч. По ходу матча было несколько потасовок. Нет ли у вас вопросов к футболистам по эмоциям?

– Думаю, наши футболисты не перешли эту грань. Та эмоциональность, которая бывает с двух сторон, по правилам наказывается. Но неэмоционально играть нельзя. Они дают этот драйв, зрителей на трибуне, удовольствие. Наверное, где эмоций было много – мы были неидеальны в плане структуры. Но за эмоции в единоборствах – только похвалю.

– Два игрока «Рубина», у которых были уже желтые карточки, продолжали фолить. В теории могли получить вторые желтые, а далее – удаление. Не было ли у вас такого ощущения?

– Горшков получил травму, достаточно рано пришлось заменить. Перед «Уралом» уже весь замотанный играл, к этой игре еле восстановился. Но раз восстановили, взяли шесть очков в этих матчах, значит – всё хорошо, правильно. Витюгова мы много раз предупреждали. Сейчас у нас не хватает здоровых опорных полузащитников.

– Что произошло в перерыве, ведь был удален главный тренер «Рубина»?

– Честно, я упустил этот момент. Мне показалось, что Рашид Рахимов кричал на судью, а оказалось разнимал. Какой-то был конфликт. В этом плане – мы должны держать себя в руках во время игры.

– Переход на игру в три центральных – тактический замысел?

– Соперник играл в пять защитников, где есть два широко играющих латераля. В основном на такое отвечают пятерками или гибридными схемами. В начале мы играли гибридно, где некоторые футболисты выполняли расширенные функции. Да, был неудачный отрезок в районе 60 минуты, поэтому решили так отреагировать.

– «Рубин» скрывал всю неделю состояние Даку. Скажите: готовились к «Рубину» с Даку или без?

– Мы готовились к «Рубину» с Даку и без него.

– В первом тайме было много фолов в центре поля. Это «Рубин» такой футбол навязывал или арбитр слишком строгий?

– Арбитр фиксирует нарушения. Конечно, он участник процесса, контролирует жесткость единоборств. Трехкратное количество фолов было у соперника. В первую очередь – им надо было отыгрываться. Также физически было преимущество, на это они тоже сделали ставку. Схоже играли с «Уралом», где много больших футболистов, умеющих вести борьбу. Мы сыграли два матча, у которых какой-то общий корень.

– Касаемо Рашида Рахимова и удаления. Что послужило поводом раздора?

– Не знаю, много спорных моментов было. Честно, не знал, что там такой градус поднялся. Этими разборками не занимался. Такие моменты нас не красят. Надеюсь, они разберутся между собой.

Фото: Сайт ФК

Теги: В центре внимания Крылья Советов Прямая речь/Интервью Футбол

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