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Игорь Осинькин: Нет претензий к команде по самоотдаче

31 июля 2021 12:25
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Игорь Осинькин: Нет претензий к команде по самоотдаче

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился эмоциями от матча 2-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги против "Спартака" (0:1).

– Мы настраивались на этот матч очень хорошо. По самоотдаче ребят, по тому, как мы выдержали всю игру в плане плотности, в плане организации оборонительных действий, у меня мало претензий. Конечно, создавались моменты у наших ворот, но мы играли с возможностями самим выходить в атаку. Таких эпизодов было достаточно много. Понимаю, что мы играли с очень сильной командой, которая именно сейчас находится в очень хорошей форме. И вся предсезонная подготовка, и предыдущий матч с "Рубином" это показал. Но нам нужны очки, поэтому, конечно, мы расстроены. Особенно, когда гол пропускаешь с помощью VAR, всегда это не очень хорошо принимается. Пока сложилось не в нашу пользу.

– По сравнению с первой игрой команда чувствовала себя гораздо увереннее. Можно ли сказать, что команда набирает и осваивается в Премьер-лиге через игры?

– Знаете, я не могу сказать, что мы чувствовали себя гораздо увереннее. Если разбирать прошлую игру, то на 4-й минуте мы могли забивать, а на 6-й пропустили. Какой-то отрезок после этого мы не очень качественно сыграли. Но этом все-таки результат гола. А здесь я бы сказал, что мы играли хорошо в плане обороны всей командой. Но хотелось бы, чтобы чуть больше и лучше мы играли в атакующих действиях. Мы можем играть лучше, нам надо было скинуть маленькие оковы. "Спартак" своим именем немного поддавил нас в этой игре. Мы можем играть надежнее с мячом в определенных ситуациях.

– Что случилось между Ломаевым и Зиньковским? Высказывали ли они друг другу претензии в раздевалке?

– Они хотели победить. Оба хотят выигрывать, отсюда какое-то недопонимание. Уже в перерыве мы говорили только о том, чтобы хорошо сыграть второй тайм.

– После матча вы общались с Умяровым и Зобниным. О чем говорили?

– Получается, что "Спартак" – такая команда, в которой я на своем тренерском пути, приложил руку ко многим футболистам, вложил в них часть своих знаний. И это в том числе, и Илья Кутепов – третий футболист, с которым мы много времени провели. Надо сказать, что я рад, что принял участие в их становлении.

– Сегодня "Крылья" играли с новой парой центральных защитников Божин-Солдатенков. Можете оценить их игру сегодня?

– У наших ворот моменты были. Мы не могли рассчитывать, что "Спартак", потеряв три очка в Казани, ничего не создаст. Считаю, что мы неплохо сыграли, явных промахов не было. Но момент с пенальти и VAR... Там была такая борьба, он не акцентировано касается мяча, толкаясь, даже не видя мяча, касание маленькое. Немного другой момент, но тоже VAR смотрел в прошлом матче. Там вообще было более акцентированное движение в матче с "Ахматом". Но там за одну секунду оценили, что пенальти нет.

– Как оцениваете игру Дмитрия Иванисени?

– Он приехал в наш чемпионат, в котором он не играл. Совершенно без подготовки, но он профессионал, он хорошо работает, он набирает форму. Физическая форма близка к его оптимальной. Разница между первым и вторым матчами ощутимая. Мы ожидаем, что он станет одним из наших лидеров. То, что он в этой игре показал, можно оценить положительно. Но у нас есть определенные специфические вещи в игре. К ним надо привыкать, сразу легко их не примешь. Это в любой команде такое есть. Но в украинском чемпионате много борьбы, много агрессивной борьбы. И наш футбол. В них есть различия. Но мне нравится его отношение к работе.

– Сегодня был дебют Сергея Пиняева.

– Да, был дебют, я должен его прокомментировать. Но на будущее хотел бы подальше от этих разговоров, чтобы они не отвлекали его от самого главного. А главное – вырастить из него хорошего футболиста. У него есть для этого все данные. Он показал, что умение его играть в быстрый футбол, принимать мгновенные решения, они работали не только на молодежном уровне, но и работают сейчас против команды такого уровня, как "Спартак". Он показал, что его нужно опасаться любому футболисту, например, Айртону.

Теги: "Крылья Советов" В центре внимания Игорь Осинькин Прямая речь/Интервью Спартак футбол

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