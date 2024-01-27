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«Крылья Советов» создают вторую команду 

27 января 2024 18:30
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«Крылья Советов» создают вторую команду 

 Для создания целостной системы подготовки футболистов от отбора в Академию до участия в профессиональных соревнованиях принято решение о создании команды «Крылья Советов-2» для участия в соревнованиях ФНЛ-Б уже с этого сезона. 

На переходном этапе из детского футбола во взрослый необходимо играть, в том числе, против взрослых и опытных футболистов. Общая заявка с первой и молодежной командой при необходимости позволит распределять игровое время и давать практику всем футболистам, находящимся в структуре клуба.   

  «Крылья Советов-2» рассматриваются как завершающий этап обучения воспитанников Академии. Создание такой команды позволит выстроить целостную систему подготовки: Академия – ЮФЛ – МФЛ – ФНЛ-Б - РПЛ.  

Костяк молодёжной команды, которая будет выступать в Молодежной футбольной лиге, составят воспитанники Академии 2005-2006 годов рождения, которые в прошлом сезоне играли на первенство города и области. Составы молодежной команды и КС-2 будет опубликован дополнительно.   

 

– Хотелось бы выразить благодарность Губернатору Самарской области Дмитрию Игоревичу Азарову. Решение о создании «Крыльев Советов-2» было бы не возможно без его поддержки нашего клуба. Мы пришли к этому совместному решению и уверены, что оно даст толчок для развития футбола в регионе. Большое количество самарских ребят получат шанс играть в футбол на взрослом уровне, показывать и проявлять себя, — отметил генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев.   

  

– Конечно, мы понимаем, что возможно результаты новой команды в первом сезоне могут быть не слишком высокими. Но мы будем двигаться своим путем, развивать и работать с ребятами. Они же, получая опыт, будут становиться лучше. В «Крыльях» особое внимание уделяют молодежи, именно в нашем клубе игроки прогрессируют и добиваются успехов. Нас ждет увлекательный год, — отметил спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко.

ФК КС

Теги: В центре внимания Крылья Советов Футбол

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