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Сегодня, 14 апреля, в Самаре состоится матч между «Крыльями Советов» и «Рубином»

14 апреля 2024 13:59
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Сегодня, 14 апреля, на главном стадионе Самары состоится матч между «Крыльями Советов» и «Рубином»

Для удобства зрителей усилят работу общественного транспорта.

Начало матча в 20:00.

По окончании матча дополнительные трамваи маршрутов №№5, 11 и 12 будут ожидать зрителей на конечной остановке «Самара Арена», — уточнили в городской администрации.

Усилят и работу автобусных маршрутов. После матча к остановке общественного транспорта «Улица Алма-Атинская» подадут дополнительные автобусы №№1, 67, 34 и 41, следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановку «Улица Дальняя» – дополнительные автобусы маршрутов №№1, 67, следующие до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

Обращаем внимание на то, что работа автобусов маршрутов №№67, 41, а также трамваев маршрутов №№22, 25 будет продлена на один час.

По информации департамента транспорта, перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.

Теги: В центре внимания Крылья Советов Футбол

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