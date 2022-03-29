Предприятия Самарской области запустили акцию – флешмоб #МыРаботаем

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Главная мысль ролика - #МыРаботаем, а производства всех отраслей экономики не останавливаются и ежедневно кропотливо трудятся и обеспечивают продукцией и товарами жителей Самарской области и России.

Принять участие в акции может любое предприятие. Для этого необходимо:

- записать видео производства и работников со словами или титрами «Мы работаем!»,

- выложить его в социальных сетях и мессенджерах с хэштегами #МыРаботаем #названиепредприятия #Самарскаяобласть.

Также любой человек – пользователь социальных сетей может поддержать производителей репостами видео с хэштегом #МыРаботаем в своих аккаунтах и мессенджерах.

Присоединяйтесь!

Начинаем . Сегодняшний ролик предприятия "Пегас_Агро". Завод выпускает инновационную сельскохозяйственную технику — универсальные машины «Туман».

Фото: скриншот видео