Предприятия Самарской области запустили акцию – флешмоб #МыРаботаем

Главная мысль ролика - #МыРаботаем, а производства всех отраслей экономики не останавливаются и ежедневно кропотливо трудятся и обеспечивают продукцией и товарами жителей Самарской области и России.
Принять участие в акции может любое предприятие. Для этого необходимо:
- записать видео производства и работников со словами или титрами «Мы работаем!»,
- выложить его в социальных сетях и мессенджерах с хэштегами #МыРаботаем #названиепредприятия #Самарскаяобласть.
Также любой человек – пользователь социальных сетей может поддержать производителей репостами видео с хэштегом #МыРаботаем в своих аккаунтах и мессенджерах.
Присоединяйтесь!
Начинаем . Сегодняшний ролик предприятия "Пегас_Агро". Завод выпускает инновационную сельскохозяйственную технику — универсальные машины «Туман».
Фото: скриншот видео