Благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда» тольяттинское АО «Сатурно-ТП» значительно улучшила свою работу

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На территории губернии продолжается реализация национального проекта «Производительность труда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В его рамках повысили производительность уже 70 предприятий Самарской области. В том числе – тольяттинское АО «Сатурно-ТП».



Предприятие является производителем деталей интерьера и экстерьера автомобилей разного класса, в том числе противосолнечных козырьков, обивок дверей, полок багажника, облицовок стоек, накладок, заглушек и других деталей, получаемых методами литья под давлением и термоформования.



Реализация пилотного проекта на протяжении полугода осуществлялась на эталонном участке, которым стал цех термоформовки. В нем производят полки для багажников на автомобиль LADA Niva Travel. Отметим, что АО «Автоваз» является на 100% потребителем данного изделия.



Совместно с экспертами Регионального центра компетенций Самарской области здесь была проведена диагностика. Благодаря чему выявлены ключевые проблемы производственного процесса. Неравномерная загрузка рабочих, ожидание изделия, лишняя транспортировка и избыток запаса комплектующих негативно влияли на выработку. При этом увеличивали время протекания процесса и незавершенное производство.



«Всегда полезно посмотреть на свою работу со стороны, свежим взглядом, со специалистами, которые помогают наладить логистику, технологию сборки, обработки. Когда это не просто теория, а именно на практике выбирается какой-то пилотный проект, когда это можно потрогать руками», – считает директор по производству АО «Сатурно-ТП» Дмитрий Давыдов.



Справиться с нерациональной загрузкой персонала и неэффективным использованием оборудования на «Сатурно-ТП» помогли инструменты бережливого производства, которые были успешно внедрены в производственный поток после специального обучения рабочей группы предприятия.



В большей степени на увеличение производительности при изготовлении полки багажника повлияло введение в процесс стандартизированной работы, а именно перебалансировки (равномерное распределение нагрузки) операторов.



«Провели хронометраж, посмотрели загрузку каждого из 4 участников потока, увидели высокий уровень ожиданий, каких-то перемещений лишних, с командой технологов, инженеров, подумали, как эту загрузку распределить на остальных. На выходе получилось – 3 человека достаточно для оптимальной работы», – рассказал руководитель проектов РЦК Александр Журавлев.



В целом с помощью методик бережливого производства удалось снизить время протекания процесса на 14%, а незавершенное производство – на 26%. При этом выработка увеличилась на 27 %.



Правительство Самарской области и Глава региона Дмитрий Азаров уделяют большое внимание реализации национального проекта «Производительность труда». На сегодняшний день его участниками являются 142 предприятия Самарской области.

Фото: департамент информационной политики СО