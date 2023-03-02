Я нашел ошибку
Главные новости:
О простых, но крайне важных правилах гости рассказали ребятам в игровой форме.
Энергетики «Т Плюс» провели урок безопасности для учеников крупнейшей школы Тольятти
Режиссер имеет опыт руководства театрами и внушительный багаж постановок.
Коллективу театра юного зрителя «СамАрт»  представили художественного руководителя,  режиссера  Дениса Хусниярова
Предприятие является производителем деталей интерьера и экстерьера автомобилей разного класса.
Благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда» тольяттинское АО «Сатурно-ТП» значительно улучшила свою работу
Победители примут участие во втором этапе Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звёздочки».
ГУФССП СО: объявлен прием заявок на участие в конкурсе "Хрустальные звездочки"
В Самаре отремонтируют 9 участков улично-дорожной сети, ведущих к медучреждениям.
В Самарской области отремонтируют 24 участка дорог к медицинским учреждениям
В Самаре ночью до -11°С, днем до -2°С. Местами гололедица.
Завтра в губернии ожидается небольшой снег и будет ветренно
Во время урока школьники просмотрели видеоролик о современных технических средствах спасения из арсенала МЧС России.
В школах Тольятти прошли уроки безопасности во Всемирный день гражданской обороны
Во второй полуфинальной паре сыграют московский «Спартак» и екатеринбургский «Урал».
В полуфинале Фонбет Кубка России «Крылья Советов» сыграют с ЦСКА
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.25
0.36
EUR 80.1
0.59
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре» стартует 1 марта
Самарский зоопарк приглашает отметить День кошек
В 2023 году Джазовый оркестр Тольяттинской государственной филармонии отмечает 25-летие
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда» тольяттинское АО «Сатурно-ТП» значительно улучшила свою работу

2 марта 2023 18:05
175
Предприятие является производителем деталей интерьера и экстерьера автомобилей разного класса.

На территории губернии продолжается реализация национального проекта «Производительность труда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В его рамках повысили производительность уже 70 предприятий Самарской области. В том числе – тольяттинское АО «Сатурно-ТП».

Предприятие является производителем деталей интерьера и экстерьера автомобилей разного класса, в том числе противосолнечных козырьков, обивок дверей, полок багажника, облицовок стоек, накладок, заглушек и других деталей, получаемых методами литья под давлением и термоформования.

Реализация пилотного проекта на протяжении полугода осуществлялась на эталонном участке, которым стал цех термоформовки. В нем производят полки для багажников на автомобиль LADA Niva Travel. Отметим, что АО «Автоваз» является на 100% потребителем данного изделия.

Совместно с экспертами Регионального центра компетенций Самарской области здесь была проведена диагностика. Благодаря чему выявлены ключевые проблемы производственного процесса. Неравномерная загрузка рабочих, ожидание изделия, лишняя транспортировка и избыток запаса комплектующих негативно влияли на выработку. При этом увеличивали время протекания процесса и незавершенное производство.

«Всегда полезно посмотреть на свою работу со стороны, свежим взглядом, со специалистами, которые помогают наладить логистику, технологию сборки, обработки. Когда это не просто теория, а именно на практике выбирается какой-то пилотный проект, когда это можно потрогать руками», – считает директор по производству АО «Сатурно-ТП» Дмитрий Давыдов.

Справиться с нерациональной загрузкой персонала и неэффективным использованием оборудования на «Сатурно-ТП» помогли инструменты бережливого производства, которые были успешно внедрены в производственный поток после специального обучения рабочей группы предприятия.

В большей степени на увеличение производительности при изготовлении полки багажника повлияло введение в процесс стандартизированной работы, а именно перебалансировки (равномерное распределение нагрузки) операторов.

«Провели хронометраж, посмотрели загрузку каждого из 4 участников потока, увидели высокий уровень ожиданий, каких-то перемещений лишних, с командой технологов, инженеров, подумали, как эту загрузку распределить на остальных. На выходе получилось – 3 человека достаточно для оптимальной работы», – рассказал руководитель проектов РЦК Александр Журавлев.

В целом с помощью методик бережливого производства удалось снизить время протекания процесса на 14%, а незавершенное производство – на 26%. При этом выработка увеличилась на 27 %.

Правительство Самарской области и Глава региона Дмитрий Азаров уделяют большое внимание реализации национального проекта «Производительность труда». На сегодняшний день его участниками являются 142 предприятия Самарской области.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Во время урока школьники просмотрели видеоролик о современных технических средствах спасения из арсенала МЧС России.
02 марта 2023, 17:09
В школах Тольятти прошли уроки безопасности во Всемирный день гражданской обороны
Во время урока школьники просмотрели видеоролик о современных технических средствах спасения из арсенала МЧС России. Общество
122
На проведение капитального ремонта одной из старейших школ Центрального района было выделено финансирование в размере 44 миллионов рублей.
02 марта 2023, 14:16
В Тольятти после масштабного капитального ремонта открыл свои двери первый корпус школы №20
На проведение капитального ремонта одной из старейших школ Центрального района было выделено финансирование в размере 44 миллионов рублей. Новости Тольятти
169
Военнослужащим из Тольятти и Самарской области были доставлены строительные материалы, рабочий инструмент, печи-буржуйки, электроника, предметы личной гигиены и др..
28 февраля 2023, 19:22
Свыше 20 тонн дополнительного обеспечения доставлено из Тольятти в зону спецоперации
Военнослужащим из Тольятти и Самарской области были доставлены строительные материалы, рабочий инструмент, печи-буржуйки, электроника, предметы личной гигиены... Общество
490
В центре внимания
Членство в партии сызранского депутата Сергея Иванова будет приостановлено
2 марта 2023  13:49
Членство в партии сызранского депутата Сергея Иванова будет приостановлено
225
самарским самозанятым доступна новая мера поддержки
2 марта 2023  10:47
Самарским самозанятым доступна новая мера поддержки
214
Обсуждался широкий спектр вопросов, в том числе о модернизации объектов инфраструктуры, продолжении благоустройства набережной, ремонте дорог, реализации экологических и социальных программ, развитии туризма.
1 марта 2023  23:37
Дмитрий Азаров провел встречу с главой Сызрани Анатолием Лукиенко
551
Такие встречи глава региона проводит регулярно при посещении муниципалитетов, чтобы обсудить наиболее волнующие вопросы и помочь семьям в их решении.
1 марта 2023  22:53
Дмитрий Азаров встретился с родственниками военнослужащих из Сызрани
372
Сегодня глава региона Дмитрий Азаров находится с рабочим визитом в городском округе Сызрань.
1 марта 2023  15:33
Дмитрий Азаров встретился с руководством предприятий автомобильной промышленности в Сызрани
458
Весь список