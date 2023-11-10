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Жителю Жигулевска пришлось заплатить 600 тысяч долга по алиментам

10 ноября 2023 11:54
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Жителю Жигулевска пришлось заплатить 600 тысяч долга по алиментам

Судебные приставы г. Жигулевска Самарской области взыскали алиментный долг с 49-летнего жителя, уклонявшегося от уплаты средств своему несовершеннолетнему ребенку.

В отделении судебных приставов г. Жигулевска было возбуждено исполнительное производство в отношении должника, уклонявшегося от уплаты алиментов своему ребенку. Согласно решению суда мужчина обязан выплачивать алименты в размере ¼ части всех доходов. Однако выплаты на содержание ребенка мужчина производил нерегулярно. После расчета задолженности общая сумма долга перед ребенком составила свыше 620 тысяч рублей.

Получив информацию о месте работы мужчины, судебный пристав-исполнитель направил исполнительные документы об удержании части денежных средств с заработной платы в адрес работодателя. После этого алиментные платежи регулярно стали поступать на счет взыскателя. В результате принятых мер свыше 620 тысяч рублей взысканы в пользу ребенка.

Всего за 10 месяцев 2023 года благодаря сотрудникам ГУФССП России по Самарской области в пользу детей взыскано свыше 834 миллионов рублей. Взыскание алиментных платежей остается одним из приоритетных направлений в работе судебных приставов.

Теги: Судебные приставы

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