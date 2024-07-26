У самарца отобрали орудие для незаконной ловли раков

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Судебные приставы Советского района г. Самары передали на уничтожение орудие для незаконного вылова раков. Любитель ночной рыбалки на раков лишился «Сака».

Житель г. Самары был установлен инспектором по надзору и охране водных ресурсов за незаконным выловом раков. Противоправные действия мужчины были пресечены — в отношении него составлен административный протокол.



Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновными в совершении правонарушения по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира» и назначил наказание в виде штрафа с конфискацией орудия совершения правонарушения.



Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Советского района г. Самары. Сотрудники Службы в рамках исполнительного производства передали орудие браконьерства в территориальное управление Росимущества для дальнейшего уничтожения.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.