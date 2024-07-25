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Судебные приставы Сызрани помогли женщине получить компенсацию после залитой квартиры

25 июля 2024 09:29
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Судебные приставы Сызрани помогли женщине получить компенсацию после залитой квартиры

Сумма долга составила 67 тысяч рублей.


Жительница г. Сызрани обратилась в суд за возмещением материального ущерба, причиненного заливом ее квартиры соседями сверху, а также компенсацией морального вреда, который она получила в результате затопления. Суд исковые требования о возмещении ущерба и компенсации вреда удовлетворил и обязал виновного хозяина квартиры выплатить пострадавшей стороне компенсацию в размере 67 тысяч рублей. Исполнительный лист о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда поступил на исполнение в отделение судебных приставов г. Сызрани и Сызранского района.
Судебным приставом-исполнителем должника уведомили о возбуждении исполнительного производства. Также в рамках исполнительного производства в отношении виновника затопления соседской квартиры было вынесено постановление об обращении взыскания на его денежные средства, находящиеся в банках и иных кредитных организациях.
Примененные меры привели к полному погашению задолженности в размере 67 тысяч рублей перед пострадавшей от затопления жительницей г. Сызрани. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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