У самарца за долги арестовали две иномарки

140

Житель г. Самары, задолжавший по сводному исполнительному производству 800 тысяч рублей, погасил долг после ареста его иномарок.

Судебные приставы-исполнители г. Самары неоднократно предпринимал попытки связаться с должником и напомнить о необходимости погашения задолженности. Мужчина требования о погашении задолженности игнорировали.



В рамках сводного исполнительного производства было установлено, что за мужчиной числится несколько автомобилей. В ходе разыскных мероприятий транспортные средства «Chevrolet Cobalt» и «Hyundai Solaris» были установлены и арестованы.

Должнику разъяснили, что у него есть 10 дней, чтобы оплатить задолженность, в противном случае он рискует навсегда лишиться своих автомобилей.

Не желая расставаться с транспортными средствами, мужчина полностью погасил задолженность в 800 тысяч рублей.