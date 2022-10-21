Запрет на выезд за границу побудил предпринимателя в Тольятти демонтировать ларек с шаурмой

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Тольяттинский предприниматель демонтировал точку общепита, незаконно располагающуюся у входа в торговый центр, после того, как судебные приставы ограничили его в праве выезда за границу.

Занимаемая мужчиной торговая площадь является совместной собственностью двух организаций. Руководством одной из них и был заключен договор аренды с предпринимателем. Только вот сделку арендодатель предпочел не согласовывать со своим бизнес-партнером. Последний обратился с заявлением в суд, содержащим требование обязать местного предпринимателя освободить занимаемую территорию и признать договор аренды недействительным. Суд по итогам рассмотрения дела иск удовлетворил.

Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Автозаводского района №1. Судебный пристав-исполнитель надлежащим образом уведомил мужчину о необходимости демонтировать точку общепита и освободить занимаемую территорию в установленный срок во избежание применения штрафных санкций и привлечения к административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера». Должник, не осознавая, что бездействие только усугубляет его положение, продолжал торговлю восточными блюдами.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании с должника исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Мужчина добровольно оплачивать задолженность не хотел, тем самым еще больше ставя себя в сложное положение. Только запрет на выезд за границу побудил мужчину исполнить решение суда и освободить занимаемый участок. Исполнительский сбор был также погашен.