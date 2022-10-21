Я нашел ошибку
Главные новости:
Европа собралась отложить решение по потолку цен на газ до ноября
Европа собралась отложить решение по потолку цен на газ до ноября
В Самарской области в выходные сотрудники ГИБДД традиционно выходят на усиленный режим несения службы
В Самарской области в выходные сотрудники ГИБДД традиционно выходят на усиленный режим несения службы
В школах Самарской области проходят показы первого профориентационного сериала «Билет в будущее»
В школах Самарской области проходят показы первого профориентационного сериала «Билет в будущее»
Запрет на выезд за границу побудил предпринимателя в Тольятти демонтировать ларек с шаурмой
Запрет на выезд за границу побудил предпринимателя в Тольятти демонтировать ларек с шаурмой
СамГЭС просит проверит деятельность УК-должников
СамГЭС просит проверит деятельность УК-должников
Самарец из ревности ударил жену ножом в ногу
Самарец из ревности ударил жену ножом в ногу
Самарцы могут начать платить за детские площадки
Самарцы могут начать платить за детские площадки
На рынке спрогнозировали сохранение ключевой ставки в 7,5% в октябре
На рынке спрогнозировали сохранение ключевой ставки в 7,5% в октябре
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.5
-0.09
EUR 60.44
0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает ребят на Осенний бал-маскарад
Песков: неизвестно, будет ли принято решение по созданию нового федерального округа
В ближайшие 2-4 часа с сохранением ночью и утром 19 октября в регионе ожидается усиление ветра.
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Запрет на выезд за границу побудил предпринимателя в Тольятти демонтировать ларек с шаурмой

21 октября 2022 10:50
86
Запрет на выезд за границу побудил предпринимателя в Тольятти демонтировать ларек с шаурмой

Тольяттинский предприниматель демонтировал точку общепита, незаконно располагающуюся у входа в торговый центр, после того, как судебные приставы ограничили его в праве выезда за границу.

Занимаемая мужчиной торговая площадь является совместной собственностью двух организаций. Руководством одной из них и был заключен договор аренды с предпринимателем. Только вот сделку арендодатель предпочел не согласовывать со своим бизнес-партнером. Последний обратился с заявлением в суд, содержащим требование обязать местного предпринимателя освободить занимаемую территорию и признать договор аренды недействительным. Суд по итогам рассмотрения дела иск удовлетворил.

Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Автозаводского района №1. Судебный пристав-исполнитель надлежащим образом уведомил мужчину  о необходимости демонтировать точку общепита и освободить занимаемую территорию в установленный срок во избежание применения штрафных санкций и привлечения к административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера». Должник, не осознавая, что бездействие только усугубляет его положение, продолжал торговлю восточными блюдами.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании с должника исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Мужчина  добровольно оплачивать задолженность не хотел, тем самым еще больше ставя себя в сложное положение. Только запрет на выезд за границу побудил мужчину исполнить решение суда и освободить занимаемый участок. Исполнительский сбор был также погашен.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Арест автомобиля в ходе рейда побудил тольяттинца погасить долг по налогам
20 октября 2022, 09:53
Арест автомобиля в ходе рейда побудил тольяттинца погасить долг по налогам
Долг по налоговым платежам составил почти 110 тысяч рублей. Происшествия
268
В Тольятти монтажник связи получил зарплату благодаря судебным приставам
19 октября 2022, 13:00
В Тольятти монтажник связи получил зарплату благодаря судебным приставам
Долг работодателя перед сотрудником составил более 100 тысяч рублей.  Общество
347
Судебные приставы Самарской области приняли свыше 200 заявлений от мобилизованных
14 октября 2022, 12:43
Судебные приставы Самарской области приняли свыше 200 заявлений от мобилизованных
Всего сейчас уже приостановлено свыше 140 исполнительных производств в отношении военнослужащих. Политика
708
В центре внимания
40% жителей Самары считают свой город дорогим
21 октября 2022  09:36
40% жителей Самары считают свой город дорогим
127
В четверг губернатор Дмитрий Азаров провел рабочий день в Сергиевском районе.
20 октября 2022  21:17
Дмитрий Азаров проинспектировал объекты социальной инфраструктуры Сергиевского района
416
Владимир Путин отметил многолетний вклад поколений заводчан в укрепление обороноспособности и национальной безопасности России.
20 октября 2022  17:43
Президент России Владимир Путин поздравил со 110-летием самарский коллектив ОДК-Кузнецов
370
Дмитрий Азаров возглавил оперативный штаб Самарской области в соответствии с Указами Президента
20 октября 2022  11:53
Дмитрий Азаров возглавил оперативный штаб Самарской области в соответствии с Указами Президента
393
Дом Маштакова в Самаре получит новое рождение
20 октября 2022  10:14
Дом Маштакова в Самаре получит новое рождение
633
Весь список