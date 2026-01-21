За прошедшие сутки в регионе потушили 4 пожара

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение 4 пожаров, в том числе:



загорание силового кабеля на 0,5 погонных метра в Железнодорожном районе г. Самары.

загорание частного дома на площади 60 кв.м в с. Новый Буян м.р. Красноярский.

загорание квартиры на площади 20 кв.м в г.о. Сызрань. Спасены 4 человека.



На ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 4 раза.



На водных объектах происшествий не произошло, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО