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За минyвшие выходные пожарно-спасательные подразделения региона привлекались для тушения 28 техногенных пожаров

20 марта 2023 19:24
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В жилом секторе зарегистрировано 14 пожаров. Погибли 2 человека.

С 17 по 20 марта пожарно-спасательные подразделения привлекались для тушения 28 техногенных пожаров, 19 из которых произошло в городских округах, 9 - в муниципальных районах Самарской области.

В жилом секторе зарегистрировано 14 пожаров. Погибли 2 человека.

19 марта ночью  в оперативную дежурную смену поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома в поселке Прибрежный. На месте вызова горели домашние вещи на площади 20 кв.м. Погибли 2 мужчин (1986 г.р. и 1989 г.р.). Для тушения привлекались 12 человек и 3 единицы техники.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

Во избежание печальных последствий пожаров сотрудники государственного пожарного надзора настоятельно рекомендуют тушить сигареты только в пепельнице и ни в коем случае не бросать спички и окурки на пол. Не курить в уставшем состоянии или в алкогольном опьянении. Никогда не выбрасывать пепел из пепельницы в мусорную корзину сразу же после тушения сигареты. Установить дома автономный пожарный извещатель и регулярно проверять его работу.

Важно помнить номера телефонов вызова пожарной охраны «01», «101»! Если в экстренной ситуации у вас нет средств связи, покинув опасное помещение, сообщите о пожаре соседям, попросите помощи вызвать пожарную охрану у прохожих, сообщает пресс-служба облМЧС.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

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