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За майские праздники из Самарской области выдворили 100 иностранных граждан

16 мая 2024 11:35
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За майские праздники из Самарской области выдворили 100 иностранных граждан

Судебные приставы ГУФССП России по Самарской области выдворили за пределы страны с начала года свыше 640 иностранцев, нарушивших законодательство Российской Федерации.

Пока вся страна отмечала майские праздники судебные приставы Самарской области продолжали работу по выдворению иностранных граждан. Всего за праздничные дни сотрудники Службы препроводили из Центра временного содержания иностранных граждан до пункта пропуска через государственную границу 100 нелегально находившихся на территории страны человек.

Граждане из бывших союзных республик нарушили миграционное законодательство. Несмотря на то, что по истечении 90 суток они были обязаны выехать на родину, иностранцы продолжали незаконно находиться и работать на территории Самарской области. Теперь ближайшие пять лет въезд на территорию Российской Федерации выдворенным гражданам закрыт.

Всего с начала 2024 года сотрудниками ГУФССП России по Самарской области за пределы нашей страны выдворено 645 иностранных граждан, причем 524 из них за свой счет.

 

Теги: Судебные приставы

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