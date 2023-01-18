За долг по налогам у организации в регионе арестовали спецтехнику, оборудование и иномарку

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За долг свыше 165 миллионов рублей у организации арестовали спецтехнику, оборудование и «Toyota Camry».

Предприятие, не платившее налоги на протяжении нескольких лет, задолжало бюджету 165 миллионов рублей. В отношении юридического лица в Межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств и розыску возбудили исполнительное производство о взыскании налоговой задолженности.

В рамках исполнительных производств судебный пристав-исполнитель совершил выход на место нахождения организации. Сотрудником Службы был составлен акт описи и ареста нескольких грузовых автомобилей с прицепом и подъемным механизмом, офисного оборудования, а также легкового автомобиля «Toyota Camry».

Теперь руководству должника-организации предстоит погасить долг в 165 миллионов рублей или расстаться с арестованным имуществом, которое в случае непогашения задолженности будет отправлено на торги.

Главное управление Федеральной службы судебных приставов во избежание применения мер принудительного характера настоятельно рекомендует гражданам и организациям своевременно и в полном объеме оплачивать задолженности по налогам.