В Волжском районе пьяный водитель без прав врезался в дорожный знак

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24 июля на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 8 человек.

Одно из ДТП произошло в 15:10 в Волжском районе. 23-летний водитель, управляя автомобилем «Nissan Micra» в состоянии алкогольного опьянения, двигался по ул. Коммунаров п. Петра Дубрава. При повороте направо, напротив дома №7 по ул. 60 лет Октября, не выбрал безопасную скорость и допустил наезд на препятствие - дорожный знак "Главная дорога". Водитель и его 27-летняя девушка-пассажир самостоятельно обратились в медицинское учреждение, где им назначено амбулаторное лечение. По данным сотрудников Госавтоинспекции, водитель был лишен права управления транспортным средством. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.