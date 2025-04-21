В Волжском районе произошло возгорание автомобиля

194

В пятницу в 14:04 диспетчеру пожарно-спасательного отряда № 46 филиала ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в поселке городского типа Смышляевка.

На место происшествия были направлены расчет пожарно-спасательной части № 158 Отряда № 46, а также бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Госавтоинспекции.

Уже на месте было установлено, что загорелось транспортное средство ГАЗель.

На тушение оперативно был подан 1 ствол «Б».

В 14:20 пожар был локализован, в 14: 21 – объявлена ликвидация открытого горения.

К счастью, пострадавших, травмированных нет.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"