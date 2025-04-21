В Волжском районе произошло возгорание автомобиля

В пятницу в 14:04 диспетчеру пожарно-спасательного отряда № 46 филиала ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в поселке городского типа Смышляевка.
На место происшествия были направлены расчет пожарно-спасательной части № 158 Отряда № 46, а также бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Госавтоинспекции.
Уже на месте было установлено, что загорелось транспортное средство ГАЗель.
На тушение оперативно был подан 1 ствол «Б».
В 14:20 пожар был локализован, в 14: 21 – объявлена ликвидация открытого горения.
К счастью, пострадавших, травмированных нет.