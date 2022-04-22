В Волжском районе двое пострадали в ДТП с КАМАЗом

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21 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 6 человек. У участников дорожно-транспортных происшествий признаков опьянения не обнаружено.

Одно из ДТП произошло в 11:45 в Волжском районе Самарской области. Водитель 1993 года рождения (с апреля 2021 года к административной ответственности привлекался 1 раз), управляя автомобилем «Ваз 211440», двигался по трассе «Николаевка-Черновский-Белозерки». На 1956 км автодороги водитель допустил выезд на встречную полосу и совершил столкновение с автомашиной «КамАЗ-45143» под управлением водителя 1963 года рождения. Водитель и несовершеннолетний пассажир автомобиля «ВАЗ 211440» госпитализированы.