В Тольятти водитель пострадал в столкновении легковушек

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5 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 1 ДТП, в котором пострадал 1 человек.

ДТП произошло в 08:40 час. в Автозаводском районе г. Тольятти. 52-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «LADA 111930», двигался по ул. Коммунальной в направлении ул. Борковской. В пути следования, напротив здания № 42, перед выполнением маневра поворота налево заблаговременно не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части и допустил столкновение с автомобилем «Kia Rio» под управлением 22-летнего водителя. С места происшествия в медицинское учреждение доставлен водитель автомобиля «LADA 111930», где ему назначено амбулаторное лечение.