В Тольятти росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

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Находясь на маршруте патрулирования в Автозаводском районе Тольятти, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на подозрительного пешехода.

Увидев служебный автомобиль Росгвардии, мужчина начал нервничать, засуетился и попытался скрыться из вида. Патрульными было принято решение остановить гражданина для выяснения обстоятельств и установления личности. При проверке по базе данных росгвардейцы установили, что 26-летний житель Тольятти в июне текущего года объявлен в федеральный розыск.

Региональное управление ФСИН разыскивало его как осужденного, уклоняющегося от обязательных работ.

Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника и передали своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.