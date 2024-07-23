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Вячеслав Федорищев вручил госнаграды росгвардейцам за выполнение боевых задач во время специальной военной операции

23 июля 2024 13:39
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Вячеслав Федорищев вручил госнаграды росгвардейцам за выполнение боевых задач во время специальной военной операции
 

Во вторник, 23 июля, в Самарской области встретили сводный отряд Росгвардии, бойцы которого выполняли служебно-боевые задачи в зоне проведения СВО.

Вместе с начальником регионального управления Федеральной службы войск национальной гвардии полковником полиции Евгением Панковым сотрудников спецподразделения приветствовал глава региона Вячеслав Федорищев, пишет Сова.

Руководитель области поблагодарил росгвардейцев за работу по обеспечению правопорядка в Самарской губернии и на новых территориях, прежде всего в зоне боестолкновений.

- Это, с одной стороны, священный долг, с другой - большое доброе дело. Пропуская через сердце всю боль людей, вы идете и защищаете нашу страну, каждого нашего жителя, - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Он заверил: региональное Правительство будет делать все от него зависящее, чтобы окружить семьи участников СВО заботой и вниманием и чтобы у бойцов было самое необходимое для четкого и быстрого выполнения задач.

Отличившихся сотрудников Росгвардии отметили государственными и региональными наградами. Бойцу с позывным Гига за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного долга, Вячеслав Федорищев вручил медаль "За доблесть и отвагу". Это новая региональная награда, и боец Росгвардии получил ее одним из первых в Самарской области.

Старший прапорщик в отряде более десяти лет, в спецподразделение пришел после армии. Гига отметил, что "за ленточкой" особо чувствуется, как россияне поддерживают своих защитников.

- Мы это видим и ощущаем. Особенно читая детские письма. После них чувствуешь себя еще сильнее, - поделился росгвардеец.

Также Вячеслав Федорищев передал управлению Росгвардии спецоборудование, которое будет способствовать еще более эффективному решению задач, стоящих перед ведомством.

- Конечно же, для того чтобы выполнять задачи, необходимо гораздо больше. Мы все это будем делать - постепенно, последовательно. Знайте, что Правительство Самарской области всегда будет обеспечивать вас, ваших товарищей, все силовые структуры, российскую армию самым необходимым для приближения нашей самой главной цели - нашей Победы! - подчеркнул глава региона.

Теги: В центре внимания Росгвардия

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