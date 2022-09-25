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Дмитрий Азаров вместе с земляками встретил вернувшихся с Донбасса росгвардейцев

25 сентября 2022 12:04
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Дмитрий Азаров вместе с земляками встретил вернувшихся с Донбасса росгвардейцев

В Самарскую область вернулся сводный отряд Росгвардии. Бойцы с честью выполнили все поставленные перед ними служебно-боевые задачи во время проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. На родной земле вместе с родными и близкими, сослуживцами и ветеранами ведомства бойцов встречали Губернатор Дмитрий Азаров, Главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, начальник регионального управления Росгвардии генерал-майор полиции Александр Эсауленко.

«Сегодня знаменательный и радостный день для самарской земли: мы встречаем настоящих Героев. И в данном случае это не фигура речи, а факт, с которым не поспорит никто. Вы своей доблестью, верностью присяге, верностью приказам и своей Родине – нашей великой России доказали, что вы действительно отважные люди и настоящие Герои», – обратился Дмитрий Азаров к бойцам Росгвардии – участникам СВО.

Глава региона отметил, что все жители Самарской области, так же как родные и близкие воинов, «с замиранием сердца следили за боестолкновениями», в которых пришлось участвовать сотрудникам Росгвардии. «Мы молились за вас, особенно в тот момент, когда пришлось совсем нелегко в Балаклее, – отметил Губернатор. – Вы с честью выполнили свой долг, все поставленные боевые задачи, сохранив личный состав».

Отдельные слова благодарности руководитель области адресовал командирам за грамотное управление воинскими подразделениями. «Выполняя задачи, которые возложены на подразделение, вы думали о каждом бойце. Спасибо вам за то, что эти доблестные парни в строю», – обратился Губернатор. «Мы радуемся вашему возвращению. О вашем героизме знает не только вся Россия, но и далеко за ее пределами, в том числе наш враг. Когда он видит подвиг российского солдата, он понимает, что наша Родина несокрушима», – заявил Дмитрий Азаров.

Постановлением Губернатора от 23 сентября весь личный состав сводного отряда награжден почетным знаком «За служение людям» с соответствующими денежными выплатами.

Бойцов Росгвардии от имени полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова поблагодарил Главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов. Отметив боевые заслуги, он поблагодарил всех сотрудников ведомства, которые выстояли против превосходящей силы противника и выполнили поставленные служебно-боевые задачи.

«Вы – настоящие Герои. Спасибо за то, что вы с честью выполнили свой долг, приказ Верховного главнокомандующего, – обратился Михаил Феоктистов к бойцам сводного отряда Росгвардии. – Вы и ваши семьи не останутся без внимания федеральных и региональных властей. Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров, Правительство региона, руководство Росгвардии уделяет этому большое внимание. Пока вы стояли на защите нашей Родины, ваши близкие оставались в надежных руках».

Со словами искренней благодарности к вернувшимся сотрудникам обратился Генерал-майор полиции Александр Эсауленко: «Теперь я точно знаю, что тяжелее всего на свете ждать, особенно когда читаешь о том, что происходит с твоими лучшими бойцами. У меня не было ни тени сомнения, что вы выполните свою задачу и покажите фашистам силу русского оружия и русского духа. Поздравляю вас с возвращением на родную землю. Благодарю вас за честно выполненную боевую задачу. Я горжусь тем, что я ваш командир».

Участник боевых действий в Афганистане Сергей Резвов отметил высокую подготовку бойцов Росгвардии, что позволило выстоять и дать отпор врагу. «Вы с честью и достоинством выполнили поставленную задачу, – обратился он. – Ветераны боевых действий всегда готовы прийти на помощь, если нужно - вместе с вами встать в ряды нашей армии, чтобы наша Родина одержала победу в борьбе с врагом».

С ответными словами благодарности за поддержку и теплый прием на родной земле обратился командир одного из подразделений: «Все проявили высочайшее профессиональное мастерство и самые высокие мужские качества. Мы с вами продолжим тот путь, который начали 24 февраля: будем и дальше заниматься тем, к чему призывает нас Родина, чему обязывает нас присяга. Спасибо Родине, Самаре и Тольятти за высокую оценку нашей службы и теплый прием».

Впереди у росгвардейцев отдых, после которого они вновь вернутся к исполнению служебных обязанностей.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров Росгвардия

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