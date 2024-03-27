Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре из-за обрыва кабеля остановились троллейбусы на Московском шоссе
В Самаре из-за обрыва кабеля остановились троллейбусы на Московском шоссе
Самарский Росреестр рассказал об ипотечных программах
Самарский Росреестр рассказал об ипотечных программах
Ученые Самарского политеха разработали новый способ получения фотолюминесцентных материалов
Ученые Самарского политеха разработали новый способ получения фотолюминесцентных материалов
В Тольятти по капле крови нашли автовора
В Тольятти по капле крови нашли автовора
В больницах Москвы остаются 60 человек после теракта в «Крокусе»
В больницах Москвы остаются 60 человек после теракта в «Крокусе»
6 из 10 мужчин в Самаре не согласились бы пойти в декретный отпуск вместо жен
6 из 10 мужчин в Самаре не согласились бы пойти в декретный отпуск вместо жен
С 1 апреля импортные стройматериалы в России в среднем подорожают на 10–15%
С 1 апреля импортные стройматериалы в России в среднем подорожают на 10–15%
самарские полицейские проводят мероприятия антинаркотической направленности
Самарские полицейские проводят мероприятия антинаркотической направленности
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.57
-0.21
EUR 100.41
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» открывается мультимедийный проект «Погружение»
Итоги фестиваля «Театральное Приволжье» подведут в прямом эфире во Всемирный день театра
В субботу, 30 марта посетителей «Заварки» в Самаре ждет несколько событий
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Дмитрий Азаров обратился к самарским росгвардейцам по случаю Дня войск национальной гвардии Российской Федерации 

27 марта 2024 09:24
96
Дмитрий Азаров обратился к самарским росгвардейцам по случаю Дня войск национальной гвардии Российской Федерации 

Уважаемые сотрудники и ветераны войск национальной гвардии Российской Федерации!

Росгвардия на протяжении уже более двух столетий стоит на защите интересов Российского государства и наших граждан. Представителей этой правоохранительной структуры всегда отличали отвага и мужество при выполнении служебного долга, верность традициям, патриотизм. 

И сегодня, в условиях неприкрытой агрессии, террористических атак и экономических санкций в отношении нашей страны, а де-факто — против каждого россиянина, сотрудники ведомства решительно противостоят попыткам врага дестабилизировать обстановку в России, посеять среди мирного населения страх и неуверенность. Как и весь наш народ, росгвардейцы демонстрируют единение и решимость, готовность ответить на все происки недругов. 

Сотрудники Росгвардии решают множество важных задач: принимают участие в обеспечении общественной безопасности в Самарской области и на освобожденных в результате проведения СВО территориях, защищают людей от преступных посягательств, охраняют объекты обеспечения жизнедеятельности и транспортные коммуникации,  сопровождают колонны с гуманитарными грузами.

Дорогие друзья! От имени наших земляков хочу искренне поблагодарить вас за профессионализм, самоотверженность и выдержку, готовность все свои силы отдавать служению Родине. Большое спасибо ветеранам Росгвардии за воспитание достойной смены, активную военно-патриотическую работу с молодежью. 

Уверен, вместе мы добьемся всех целей, поставленных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, во имя Победы, мира и процветания нашей прекрасной Отчизны – великой России.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в службе и всего самого доброго!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

 

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров Росгвардия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарских сотрудников правоохранительных органов намерены наградить за предотвращение теракта.
26 марта 2024, 15:10
Губернатор Самарской области поблагодарил ФСБ, МВД и Росгвардию за предотвращение теракта в регионе
Самарских сотрудников правоохранительных органов намерены наградить за предотвращение теракта. Общество
925
Самарцы встретили эвакуированных из Белгородской области детей
25 марта 2024, 23:39
Самарцы встретили эвакуированных из Белгородской области детей
В понедельник, 25 марта, в Самарскую область прибыли почти 500 детей из Белгородской области, они были размещены на базе одного из детских лагерей региона. Общество
1258
25 сентября 2022, 12:04
Дмитрий Азаров вместе с земляками встретил вернувшихся с Донбасса росгвардейцев
Глава региона отметил, что все жители Самарской области, так же как родные и близкие воинов, «с замиранием сердца следили за боестолкновениями», в которых... Политика
2163
В центре внимания
Дмитрий Азаров обратился к самарским росгвардейцам по случаю Дня войск национальной гвардии Российской Федерации 
27 марта 2024  09:24
Дмитрий Азаров обратился к самарским росгвардейцам по случаю Дня войск национальной гвардии Российской Федерации 
82
Самарских сотрудников правоохранительных органов намерены наградить за предотвращение теракта.
26 марта 2024  15:10
Губернатор Самарской области поблагодарил ФСБ, МВД и Росгвардию за предотвращение теракта в регионе
926
В Самаре нашли перевозчика для автобуса №86
26 марта 2024  13:06
В Самаре нашли перевозчика для автобуса №86
314
В Самаре работает антинаркотическая «горячая линия»
26 марта 2024  12:00
В Самаре работает антинаркотическая «горячая линия»
303
Самарцы встретили эвакуированных из Белгородской области детей
25 марта 2024  23:39
Самарцы встретили эвакуированных из Белгородской области детей
1259
Весь список