Дмитрий Азаров обратился к самарским росгвардейцам по случаю Дня войск национальной гвардии Российской Федерации 

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Уважаемые сотрудники и ветераны войск национальной гвардии Российской Федерации!

Росгвардия на протяжении уже более двух столетий стоит на защите интересов Российского государства и наших граждан. Представителей этой правоохранительной структуры всегда отличали отвага и мужество при выполнении служебного долга, верность традициям, патриотизм.

И сегодня, в условиях неприкрытой агрессии, террористических атак и экономических санкций в отношении нашей страны, а де-факто — против каждого россиянина, сотрудники ведомства решительно противостоят попыткам врага дестабилизировать обстановку в России, посеять среди мирного населения страх и неуверенность. Как и весь наш народ, росгвардейцы демонстрируют единение и решимость, готовность ответить на все происки недругов.

Сотрудники Росгвардии решают множество важных задач: принимают участие в обеспечении общественной безопасности в Самарской области и на освобожденных в результате проведения СВО территориях, защищают людей от преступных посягательств, охраняют объекты обеспечения жизнедеятельности и транспортные коммуникации, сопровождают колонны с гуманитарными грузами.

Дорогие друзья! От имени наших земляков хочу искренне поблагодарить вас за профессионализм, самоотверженность и выдержку, готовность все свои силы отдавать служению Родине. Большое спасибо ветеранам Росгвардии за воспитание достойной смены, активную военно-патриотическую работу с молодежью.

Уверен, вместе мы добьемся всех целей, поставленных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, во имя Победы, мира и процветания нашей прекрасной Отчизны – великой России.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в службе и всего самого доброго!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров