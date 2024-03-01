В Самарской области назначен начальник Управления Росгвардии

С приставкой «врио» этот пост займет Евгений Панков. Послужной список полковника:
Известно, что Евгений Панков участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, а также в специальной военной операции. Полковник удостоен целого ряда государственных наград, в их числе и две медали «За отвагу». На посту руководителя регионального Управления Росгвардии он сменил ушедшего в отставку Александра Эсауленко, пишет ГТРК Самара.
«Новый руководитель приступит к исполнению служебных обязанностей уже с начала следующей недели», — сообщил депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн.