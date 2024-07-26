С начала 2024 года на маршрутах патрулирования росгвардейцами Самарской области пресечено около 1 180 правонарушений

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Под руководством начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковника полиции Евгения Панкова состоялось оперативное совещание по итогам служебной деятельности подразделений вневедомственной охраны за первое полугодие 2024 года. В совещании приняли участие руководители областного управления вневедомственной охраны, начальники городских и районных филиалов.

С начала 2024 года на маршрутах патрулирования росгвардейцами пресечено около 1 180 правонарушений, по которым сотрудниками органов внутренних дел составлено 343 протокола об административных правонарушениях, возбуждено 246 уголовных дел. Выявлено свыше 50 граждан, находившихся в розыске (13 – в федеральном и 38 – в местном).

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны Росгвардии по заключенным договорам обеспечили надежную охрану порядка 21,8 тыс. объектов, квартир, мест проживания и хранения имущества граждан. За прошедший период 2024 года по сигналам «Тревога», поступившим на пульты централизованного наблюдения, группы задержания выезжали около 3 700 раз. Пресечено более 500 посягательств на охраняемое имущество физических и юридических лиц. При этом краж с охраняемых объектов не допущено.

В федеральный бюджет за услуги по охране имущества, оказанных сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии, за первое полугодие перечислено более 189 миллионов рублей.