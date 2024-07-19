В Тольятти росгвардейцы задержали женщину, которая три года находилась в розыске за неуплату алиментов

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Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Автозаводском районе Тольятти. Около семи часов вечера дежурный сообщил, что сработала «тревожная кнопка», установленная в одном из сетевых супермаркетов. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия.

Персонал торговой точки объяснил патрульным, что с помощью системы видеонаблюдения выявил факт кражи – незадолго до этого в магазин зашли мужчина и женщина, и мужчина незаметно похитил с полки товар, после чего парочка скрылась. Просмотрев видео, сотрудники Росгвардии начали розыск злоумышленника. Отрабатывая дворы, прилегающие к месту происшествия, несколько минут спустя они заметили мужчину и женщину, которые фигурировали на видеозаписи, и задержали их.

Установив личности задержанных и проверив их по информационным базам данных, росгвардейцы выяснили, что женщина 1989 года рождения находится в федеральном розыске. Судебные приставы Иркутской области разыскивали ее с 2021 года, поскольку она уклонялась от уплаты алиментов на содержание детей.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии передали обоих правонарушителей для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции.