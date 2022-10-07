В Тольятти демонтировали незаконную газозаправочную станцию

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Судебные приставы Автозаводского района №1 г. Тольятти добились от руководства организации исполнения судебного решения о демонтаже автомобильной газозаправочной станции. Установлено, что участок, на котором располагался объект, был сдан незаконно.

Гражданин, сдававший земельный участок местной организации для оборудования газозаправки, не имел соответствующих документов на территорию площадью 400 кв.м. Несмотря на то, что рядом с самовольным объектом располагаются нежилые постройки, принадлежащие данному гражданину на праве собственности, распоряжаться близлежащей землей без заключения договора аренды с местной администрацией мужчина не имел права. За восстановлением своих прав органы власти обратились в суд, который по итогам рассмотрения дела обязал организацию демонтировать автомобильную газозаправочную станцию – торговый павильон, колонку и автоцистерну.

В отделении судебных приставов Автозаводского района №1 г. Тольятти было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав-исполнитель направил в адрес должника соответствующие документы, а также предупредил о возможном привлечении в случае неисполнения решения суда к административной и уголовной ответственности. Однако должник не торопился демонтировать объект, в связи с чем в отношении руководства организации было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.

Комплекс мер, применимых судебным приставом-исполнителем, побудил местную компанию исполнить решение суда и демонтировать автомобильную газозаправочную станцию.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.