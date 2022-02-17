В Тольятти демонтировали дверь, нарушавшую правила пожбезопасности

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Судебные приставы г. Тольятти добились демонтажа незаконно установленного в общем холле дверного блока, нарушавшего требования пожарной безопасности.

Жительница одного из многоквартирных домов на улице Офицерской в г. Тольятти решила увеличить свою жилплощадь и присоединить к своей квартире часть общего домового имущества. Предприимчивая женщина установила в холле железную дверь, уменьшив тем самым зону действия автоматической системы противопожарной защиты.

Сотрудниками ГУ МЧС в адрес управляющей организации было внесено предостережение о недопустимости нарушения требований пожарной безопасности, которой данная конструкция угрожала. Управляющая организация обратилась в суд с требованием обязать жительницу дома, самовольно установившую дверной блок, демонтировать конструкцию. Суд требования удовлетворил. В отделении судебных приставов Автозаводского района № 2 г. Тольятти в отношении владелицы квартиры, незаконно занявшей часть общего коридора, возбуждено исполнительное производство.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель направил должнице требование об исполнении решения суда в добровольном порядке. Также ее предупредили о применении в отношении нее мер принудительного характера и об административной ответственности за неисполнение решения суда. В связи с тем, что должница добровольно не исполняла требования исполнительного документа, судебным приставом-исполнителем в отношении нее было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Принятые судебным приставом меры побудили должницу исполнить решение суда. Дверной блок был демонтирован. Приквартирный холл освобожден от мешающих проходу вещей. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.