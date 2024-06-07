В Тольятти автомобилистка проехала на красный свет, двое пострадавших

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6 июня на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП, в которых пострадали 10 человек.

Одно из ДТП произошло в Автозаводском районе Тольятти. В 12:30 час. 37-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Peugeot 308, двигалась по Ленинскому проспекту со стороны проспекта Степана Разина в направлении ул. Революционной. В пути следования, проехала на запрещающий (красный) сигнал светофора и допустила столкновение с автомобилем Lada Granta, под управлением 49-летнего водителя. Водителю и женщине-пассажиру 1971 г.р. автомобиля Lada Granta – назначено амбулаторное лечение.