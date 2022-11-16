В Сызрани росгвардейцы предотвратили ночную кражу из торгового центра

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Глубокой ночью сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии находились на маршруте патрулирования в Сызрани. Получив от дежурного информацию, что в одном из торговых центров города сработал сигнал «тревога», росгвардейцы незамедлительно выехали на место происшествия.

Охранник торгового центра пояснил патрульным, что заметил правонарушителя, который пытался незаконно проникнуть в торговый модуль «Молоко». Обследовав павильон, сотрудники Росгвардии обнаружили, что витрина повреждена, а внутри магазина находится посторонний. Стражи правопорядка задержали его.

В ходе разбирательства росгвардейцы установили, что мужчина 1982 года рождения разбил окно, проник в торговый павильон и намеревался похитить оттуда наличные – более четырех тысяч рублей, а также товары примерно на такую же сумму.

Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции и передали задержанного своим коллегам. В дальнейшем сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на кражу».