В Ставропольском районе машина врезалась в косулю

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30 декабря в 06:50 на территории Ставропольского района Самарской области, водитель - женщина, 1985 года рождения, управляя автомобилем «Kia Rio», двигаясь по автодороге «М-5 «Урал»-Поволжский».

Она не справилась с рулевым управлением и сбила косулю, которая перебегала проезжую часть дороги. После столкновения водитель автомобиля «Kia Rio» допустила выезд на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Renault Logan», под управлением водителя 1965 года рождения, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «Renault Logan» госпитализирован. Водителю «Kia Rio» назначено амбулаторное лечение. Косуля погибла.