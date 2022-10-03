В Сочи в море без вести пропал певец Константин Легостаев

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Певец Константин Легостаев без вести пропал в Сочи во время купания. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей артиста.

По данным издания, 2 октября около 16:50 он пошел искупаться в море (этот момент попал на видео), однако на берег так и не вышел. Коллеги музыканта обратились в экстренные службы, сейчас ведутся поиска поиски певца, утверждают «Известия». В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю заявили, что не занимаются поисками артиста

Как пишет Telegram-канал Shot, Константин Легостаев вместе со своей командой прибыл в Сочи для съемок нового клипа.

Константин Легостаев родился в 1976 году в Ленинграде. Выпускник Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения и актерского факультета ВГИК. Стал известен после участия в проекте «Фабрика звезд-5». В 2007—2011 годах был фронтменом поп-рок-группы «Dельта». Написал саундтреки к нескольким российским фильмам и сериалам, также писал песни для звезд российской и украинской эстрады.

Фото: Официальная группа в соцсети ВК