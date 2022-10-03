В Сочи в море без вести пропал певец Константин Легостаев

Я нашел ошибку
Главные новости:
Торговые сети России попросили снять пошлины на импортные продукты
Торговые сети России просят снять пошлины на импортные продукты
В выходные дни сотрудники самарской Госавтоинспекции традиционно работали в усиленном режиме
В выходные дни сотрудники самарской Госавтоинспекции традиционно работали в усиленном режиме
Новый статус парка 60-летия Советской власти в Самаре повис на пути к оформлению
Новый статус парка 60-летия Советской власти в Самаре повис на пути к оформлению
Ушла за грибами: в Самарской области ищут женщину
Ушла за грибами: в Самарской области ищут женщину
На Южном мосту в Самаре стартует ремонт
На Южном мосту в Самаре стартует ремонт
Налоговая служба Самарской области напоминает: 1 декабря - срок уплаты имущественных налогов
Налоговая служба Самарской области напоминает: 1 декабря - срок уплаты имущественных налогов
Молодой самарец стал жертвой обмана, приобретая музыкальную колонку через Интернет
Молодой самарец стал жертвой обмана, приобретая музыкальную колонку через Интернет
самарцев и гостей города приглашают на Всемирный день животных в Самарский зоопарк
Самарцев и гостей города приглашают на Всемирный день животных в Самарский зоопарк
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 55.3
-2.11
EUR 52.74
-2.67
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на Всемирный день животных в Самарский зоопарк
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Сотрудники Госавтоинспекций Самары и Жигулевска провели для школьников познавательные уроки по ПДД
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сочи в море без вести пропал певец Константин Легостаев

3 октября 2022 10:36
117
В Сочи в море без вести пропал певец Константин Легостаев

Певец Константин Легостаев без вести пропал в Сочи во время купания. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей артиста.

По данным издания, 2 октября около 16:50 он пошел искупаться в море (этот момент попал на видео), однако на берег так и не вышел. Коллеги музыканта обратились в экстренные службы, сейчас ведутся поиска поиски певца, утверждают «Известия». В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю заявили, что не занимаются поисками артиста

Как пишет Telegram-канал Shot, Константин Легостаев вместе со своей командой прибыл в Сочи для съемок нового клипа.

Константин Легостаев родился в 1976 году в Ленинграде. Выпускник Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения и актерского факультета ВГИК. Стал известен после участия в проекте «Фабрика звезд-5». В 2007—2011 годах был фронтменом поп-рок-группы «Dельта». Написал саундтреки к нескольким российским фильмам и сериалам, также писал песни для звезд российской и украинской эстрады.

Фото: Официальная группа в соцсети ВК

Теги: ЧП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На Сухой Самарке катер столкнулся с пришвартованным судном
25 сентября 2022, 12:48
На Сухой Самарке катер столкнулся с пришвартованным судном
Пострадал судоводитель катера, его доставили в больницу. Происшествия
846
В Самаре из строительной академии эвакуировали 200 человек
20 сентября 2022, 10:25
В Самаре из строительной академии эвакуировали 200 человек
Пожарные установили, что в коридоре на пятом этаже произошло короткое замыкание электрического светильника. Происшествия
789
На Курскую область обрушился торнадо, двое погибших
19 сентября 2022, 10:32
На Курскую область обрушился торнадо, двое погибших
Без света остались более 80 населенных пунктов. Происшествия
838
В центре внимания
На Южном мосту в Самаре стартует ремонт
3 октября 2022  11:28
На Южном мосту в Самаре стартует ремонт
45
Законодательные новшества, вступающие в силу с октября
3 октября 2022  09:42
Законодательные новшества, вступающие в силу с октября
137
В день открытия мечети губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул важность единства, сплочённости, веры.
1 октября 2022  16:52
1 октября, после реконструкции открылась Самарская Историческая мечеть
1207
Дмитрий Азаров провел очередное заседание призывной комиссии по мобилизации граждан на территории Самарской области.
1 октября 2022  16:30
«Еще раз хочу поблагодарить своих земляков, которые откликнулись на призыв Родины», - Губернатор Дмитрий Азаров провел заседание комиссии по мобилизации
3105
Сегодня торжественно запустили пригородный поезд «Ласточка» из Тольятти в Самару
1 октября 2022  11:28
Сегодня торжественно запустили пригородный поезд «Ласточка» из Тольятти в Самару
1800
Весь список