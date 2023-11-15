В Самаре мастер участка признана виновной в смерти работника от удара током

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Следствием и судом установлено, что из-за нарушений требований охраны труда, соблюдение которых было возложено на осужденную, при проведении плановых работ по ремонту привода агрегата на электроподстанции в доме по улице Чапаевской Самары, сотрудник электрохозяйства получил удар током. От полученных повреждений 73-летний мужчина скончался.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев, с удержанием из заработка осужденной 5% в доход государства. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО