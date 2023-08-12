С начала купального сезона на водных объектах региона погиб 31 человек, в их числе 4 детей

Жара в Самарской области продолжается, купальный сезон в самом разгаре, впереди выходные. Массовый выход отдыхающих на воду очевиден, и, если не соблюдать правил безопасного поведения такого отдыха, вероятность риска возникновения беды очень высока.
С начала купального сезона на водных объектах произошло 39 происшествий, в результате которых погиб 31 человек, в их числе 4 детей, спасены 24 человека, произошло 4 аварии с маломерными судами, в результате которых 1 человек погиб, 4 спасены, в том числе ребенок.
Последний случай с гибелью зарегистрирован 7 августа: в 14.20 поступило сообщение о том, что спасателями Поискового-спасательной службы был извлечен погибший мужчина 1966 г.р. из пруда Восточный в районе н.п. Дубовой Колок Кинель-Черкасского района.
Напоминаем, что, выезжая на отдых к водоему, следует соблюдать правила безопасного поведения. Главное управление, в очередной раз, обращается к жителям региона быть предельно внимательными, находясь вблизи водоемов и следить за детьми, отдыхая на воде! Купайтесь в установленных местах, где есть спасатели и обследовано дно! Будьте осторожны и выходных вам без происшествий!
Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует внимательно изучить правила поведения на воде и неукоснительно следовать им во время отдыха:
При возникновении происшествия на воде немедленно звоните по телефону «112».