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С начала купального сезона на водных объектах региона погиб 31 человек, в их числе 4 детей

12 августа 2023 13:32
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С начала купального сезона на водных объектах региона погиб 31 человек, в их числе 4 детей

Жара в Самарской области продолжается, купальный сезон в самом разгаре, впереди выходные. Массовый выход отдыхающих на воду очевиден, и, если не соблюдать правил безопасного поведения такого отдыха, вероятность риска возникновения беды очень высока.

С начала купального сезона на водных объектах произошло 39 происшествий, в результате которых погиб 31 человек, в их числе 4 детей, спасены 24 человека, произошло 4 аварии с маломерными судами, в результате которых 1 человек погиб, 4 спасены, в том числе ребенок.

Последний случай с гибелью зарегистрирован 7 августа: в 14.20 поступило сообщение о том, что спасателями Поискового-спасательной службы был извлечен погибший мужчина 1966 г.р. из пруда Восточный в районе н.п. Дубовой Колок Кинель-Черкасского района.

Напоминаем, что, выезжая на отдых к водоему, следует соблюдать правила безопасного поведения. Главное управление, в очередной раз, обращается к жителям региона быть предельно внимательными, находясь вблизи водоемов и следить за детьми, отдыхая на воде! Купайтесь в установленных местах, где есть спасатели и обследовано дно! Будьте осторожны и выходных вам без происшествий!

Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует внимательно изучить правила поведения на воде и неукоснительно следовать им во время отдыха:

  • • Не ныряйте в незнакомых местах.
  • • Купайтесь на пляжах, оборудованных спасательными станциями и постами.
  • • Внимательно следите за поведением детей на пляже, не допускайте шалости в воде. Не оставляйте их без присмотра.
  • • Не купайтесь в водоемах в нетрезвом состоянии.
  • • Не заплывайте далеко от берега - рассчитывайте силы на обратный путь.
  • • Старайтесь не находиться в воде слишком долго, чтобы избежать переохлаждения.
  • • Проявляйте осторожность во время плавания с подводной маской и дыхательной трубкой.
  • • Если вы используете надувные матрацы, круги или другие предметы, ни в коем случае не уплывайте на них далеко от берега.
  • • Не купайтесь в одиночку и в темное время суток.

При возникновении происшествия на воде немедленно звоните по телефону «112».

Теги: МЧС ЧП

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