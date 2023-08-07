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На Волге под Тольятти утонула 6-летняя девочка

7 августа 2023 22:17
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На Волге под Тольятти утонула 6-летняя девочка

В Самарской области установилась жаркая погода, большое количество людей проводит отдых на пляжах, а те, кто имеет плавсредства, переправляются на дикие и необследованные места, несущие в себе опасность. Важно знать, что личная сознательность играет большую роль в безопасном проведении летнего отдыха.

Сегодня в 14.20 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о том, что спасателями Поисково-спасательной службы Самарской области проведены работы по извлечению погибшего мужчины 1966 г.р. из пруда Восточный в в районе н.п. Дубовый Колок Кинель-Черкасского района.

Это 27 случай гибели людней на водных объектах Самарской области.

Всего сначала купального сезона на водных объектах произошло 34 происшествия, в результате которых погибло 27 человек, в их числе 4 детей, спасены 23 человека, произошло 4 аварии с маломерными судами, в результате которых 1 человек погиб, 4 спасены, в том числе ребенок.

Последний случай с гибелью детей зарегистрирован вчера: в 20.36 06 августа поступило сообщение о том, что очевидцами извлечена погибшая девочка 2017 г.р. из реки Волга на острове Соляный Ставропольского района, сообщает облМЧС.

Напоминаем, что выезжая на отдых к водоему, следует соблюдать правила безопасного поведения. Главное управление, в очередной раз, обращается к жителям региона быть предельно внимательными, находясь вблизи водоемов и следить за детьми, отдыхая на воде! Будьте осторожны!

Теги: МЧС ЧП

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