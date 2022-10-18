после падения самолета в Ейске погибли 13 человек

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Число погибших в результате падения самолета Су-34 в жилом массиве Ейска в Краснодарском крае выросло до 13 человек, среди них трое детей, 19 человек пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. Тела еще 10 жертв обнаружили в ходе поисково-спасательных работ. За время их проведения спасены 68 человек, в том числе при помощи автолестниц, еще более 360 были эвакуированы. Всех их распределили по пунктам временного размещения и обеспечили питанием. Состояние дома теперь оценит спецкомиссия, соседние дома и соцобъекты не пострадали.

Разбор завалов на месте трагедии завершен.

Бомбардировщик Су-34 упал в жилом массиве Ейска вечером 17 октября, пилоты катапультировались. Как заявили в Минобороны РФ, причиной стало возгорание одного из двигателей при взлете. Разлившееся при крушении топливо загорелось, огонь перекинулся на жилой девятиэтажный дом, в результате начался пожар с первого по девятый этаж. Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате ЧП. Губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, главе МЧС Александру Куренкову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко было предписано вылететь в Ейск.