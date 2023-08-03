Я нашел ошибку
Главные новости:
Жительница Жигулевска похитила технику и 50 тысяч рублей у знакомого, когда он уснул после застолья
Жительница Жигулевска похитила технику и 50 тысяч рублей у знакомого, когда он уснул после застолья
В Правительстве региона работают над утверждением объединенной зоны охраны исторического центра
В Правительстве региона работают над утверждением объединенной зоны охраны исторического центра
Посмотрите на свои квитанции вместе с РКС
Посмотрите на свои квитанции вместе с РКС
Юные спортсмены из Самарской области вошли в десятку лучших футболистов России
Юные спортсмены из Самарской области вошли в десятку лучших футболистов России
Доступная среда в Похвистнево появилась после обращения в региональный ЦУР
Доступная среда в Похвистнево появилась после обращения в региональный ЦУР
В России почти на треть подорожали дыни и арбузы
В России почти на треть подорожали дыни и арбузы
Умерла Ирина Мирошниченко
Умерла Ирина Мирошниченко
Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию в областном Минздраве
Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию в областном Минздраве
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.84
1.06
EUR 101.93
1.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Октябрьске мастера народного творчества и ремесел готовятся к традиционной «Батрацкой ярмарке»
Самарцев приглашают на Акцию "Солнечный зоопарк"!
Кинопоказы в Самаре пройдут в Сквере Эльдара Рязанова
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

С 1 мая в Самарской области на воде погибло 25 человек, из них 3 ребенка

3 августа 2023 12:37
158
С 1 мая в Самарской области на воде погибло 25 человек, из них 3 ребенка

Летом безопасность на водных объектах находится под пристальным вниманием инспекторов ГИМС: профилактические визиты в местах массового отдыха и посещение детских учреждений. Также подобные мероприятия проводятся совместно с представителями прокуратуры, правоохранительными органами и администраций.

Все больше людей направляются отдыхать на дикие пляжи, что несет за собой прямую угрозу жизни, особенно детей, если их оставили без присмотра.

Статистика заставляет задуматься о безответственном поведении граждан на воде:

с начала купального сезона (1 мая) в регионе произошло 32 происшествия на воде, в результате которых погибло 25 человек, из них 3 ребенка. Еще 4 происшествия произошло с маломерными судами, где погиб 1 человек.

Как правило, большинство несчастных случаев на водоемах происходит по вине самих людей, их халатного отношения к своей безопасности. Поэтому так важно знать и помнить о том, что отдых у воды – это не только приятный досуг, но и большая ответственность.

В рамках профилактики инспекторы ГИМС посещают детские сады и пришкольные лагеря, где проводят уроки безопасности для ребят, беседуют с детьми и раздают памятки. С начала купального сезона посещено более 500 таких учреждений.

 «Жаркая погода заставляет людей забыть о безопасности и, невзирая на предупреждения сотрудников МЧС, приезжать на отдых туда, где существует высокая вероятность происшествий на воде. Инспекторы предупреждают о последствиях отдыха на несанкционированном пляже, вручают информационные листки с описанием правил поведения на воде», - рассказала начальник отдела безопасности на водных объектах Главного управления МЧС России по Самарской области Наталья Нестерова.

Теги: МЧС ЧП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
после падения самолета в Ейске погибли 13 человек
18 октября 2022, 09:08
После падения самолета в Ейске погибли 13 человек
Разбор завалов на месте трагедии завершен. Происшествия
1234
Число погибших Ключевской сопке достигло восьми
05 сентября 2022, 09:09
Число погибших на Ключевской сопке достигло восьми
Как уточнили в МЧС, оставшиеся в живых туристы находятся на высотах 3300 метров и 4158 метров. Происшествия
1295
МЧС рассказало про соблюдение правил безопасности во время отдыха у воды
31 июля 2022, 13:15
МЧС рассказало про соблюдение правил безопасности во время отдыха у воды
За прошедшие сутки на водных объектах Самарского региона погибли три человека. Происшествия
1542
  • Услуги по доставке
В центре внимания
В Правительстве региона работают над утверждением объединенной зоны охраны исторического центра
3 августа 2023  15:58
В Правительстве региона работают над утверждением объединенной зоны охраны исторического центра
82
Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию в областном Минздраве
3 августа 2023  14:06
Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию в областном Минздраве
540
В связи с работами по перекладке теплотрасс на нескольких участках самарских улиц будет временно ограничено движение транспорта
2 августа 2023  18:43
В связи с работами по перекладке теплотрасс на нескольких участках самарских улиц будет временно ограничено движение транспорта
2122
Самарские аграрии собрали первый миллион тонн зерна
2 августа 2023  16:46
Самарские аграрии собрали первый миллион тонн зерна
394
В Самаре планируют изменить порядок размещения самокатов на городских территориях
2 августа 2023  13:41
В Самаре планируют изменить порядок размещения самокатов на городских территориях
381
Весь список